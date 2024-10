Daniel Sklář je novým bombshellom. Okrem iného sa v minulosti prihlásil do súťaže Muž roka 2024, kde získal 7. miesto. Diváci si však všimli, že ešte prednedávnom mal snúbenicu.

Tohtoročný Love Island je plný prekvapení a každou ďalšou epizódou naberá reality šou na obratkách. Do vily totižto v stredu zamieril nový bombshell, ktorý vyvolal poriadny rozruch aj medzi divákmi.

Novým srdiečkom vo vile je podnikateľ z českého Frýdku-Místku Daniel. Markíza uvádza, že vlastní firmu na distribúciu a výrobu suplementov pre mužov aj ženy.

Charizmatický brunet sa stal len nedávno finalistom súťaže Muž roka 2024 a preto si verí, že sa mu v Love Islande podarí zaujať. On sám o sebe tvrdí, že je „sebavedomý muž“. Na prvé rande si zavolal Gábi, ktorá jeho pozvanie prijala. Aktuálne na vile tvoria pár.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Diváci však vyjadrili na sociálnych sieťach znepokojenie z príchodu nového bombshella. Údajne má vraj doma snúbenicu, čo dokazujú aj nedávne fotky a videá z ich zásnub. Pod postom na Instagrame Love Islandu sa fanúšikovia reality šou búria a zastávajú si jeho nastávajúcu manželku.

„Mali by ste si o ľudoch zisťovať viac informácií predtým, ako ich do vily pošlete,“ píše sa v komentári. Fanúšička Adela zas hovorí, že mu pod fotku na jeho profile napísala komentár, v ktorom sa pýtala na jeho snúbenicu. Komentár však bol údajne neskôr vymazaný.

Na internete kolujú aj rôzne teórie, prečo by zadaný muž išiel do vily hľadať spriaznenú dušu. Vraj o tom Danielova snúbenica vie a hrá túto „hru“ s ním. Bombshell sa údajne chce dostať do Survivoru a na vilu na Kanárskych ostrovoch išiel iba kvôli tomu, aby sa zviditeľnil. Hoci si obaja vymazali zo svojich účtov spoločné fotky, na internete koluje video z ich zásnub. Daniel požiadal Pavlínu o ruku v Peru.

Daniel podľa oficálneho vyjadrenia TV Maríza pre Refresher svoj päťročný vzťah ukončil a do šou Love Island vstúpil už ako nezadaný. Svoju účasť vraj berie ako príležitosť spoznať novú polovičku. Viac sa o ňom diváci dozvedia v sobotnajšej epizóde šou, kde ho vyspovedá moderátorka Zorka Hejdová.