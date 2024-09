Na začiatku bola zvedavosť a láska ku krásnym vôňam: Zakladateľka Kvitok prezradila príbeh SENSES by KVITOK®

Obľúbená vôňa o nás niekedy povie viac ako tisíc slov. Možno sa aj tebe spája so spomienkami a často ti vyčarí úsmev na tvári.

Kedy a z akých pohnútok sa zakladateľka známej slovenskej kozmetiky KVITOK® pustila do vývoja a výroby vlastných prírodných parfémových vôd? Čo už pri tvorbe vôní v Kvitku stihli zažiť a čo ich ešte čaká?

Omamný príbeh so šťastným koncom

Vlastná potreba a diera na trhu – to sú dva motívy, ktoré neraz stáli na počiatku veľkých obchodných úspechov. Pridaj k tomu doktorandský titul z chémie, roky skúseností s tvorbou kozmetických receptúr a prírodné parfémy SENSES by KVITOK® boli na svete.

„Všetko sa začalo v roku 2019,“ spomína na úplný začiatok kolekcie SENSES by KVITOK® jej tvorkyňa Martina Dudová. „Vône do našich produktov som vždy vytvárala sama, nevyužívali sme už namiešané hotové zmesi, ktoré sa len pridávajú do výrobku. Mali sme k dispozícii desiatky esenciálnych olejov a ja som zatúžila vyskúšať si vytvoriť svoj vlastný parfém.“

Zároveň vysvetľuje, ako rýchlo zistila, že „vytvoriť vôňu pre telový krém nie je to isté, ako vytvoriť vôňu, ktorá má kompozične viacero úrovní. Teda to, čo poznáme pod názvom parfém.“

A tak prišiel čas na vzdelávanie a samovzdelávanie. „Prihlásila som sa na doplnkové kurzy výroby parfumov a začala skúšať,“ opisuje svoje ďalšie kroky na ceste za vysnívaným novým produktom.

Rýchlo však dodáva, že ani niekoľko absolvovaných parfumérskych kurzov nebolo zárukou vytvorenia peknej vône. Za úspechom voňavej kolekcie SENSES by KVITOK® stoja stovky hodín usilovnej práce a snahy o pravý pôžitok z prírodnej kozmetiky.

Zmyselná prírodná kozmetika SENSES by KVITOK® je pre teba ideálna, ak si rada dopraješ jedinečnú starostlivosť o telo aj dušu. Zdroj: KVITOK

Prečo chceme pekne voňať

Rôzne vône sa nám môžu spájať s rôznymi zážitkami či spomienkami. Niektoré na detstvo, iné na prvé lásky či dovolenku, ktorá utkvela v pamäti viac ako iné.

Potvrdzuje to aj Martina Dudová – „Verím tomu, pretože to je dôvod, prečo vlastne chceme voňať pekne. Náš mozog vníma rôzne druhy vôní, a ku každému vytvára isté emocionálne vzťahy a reakcie. Príjemné vône sú spájané s príjemným emocionálnym zážitkom. Niektoré vône si dokážeme zafixovať doslova na celý život. Keď ich opäť zacítime, hneď nám oživia spomienky.“

A na tomto v Kvitku postavili krásne farebné a voňavé produkty SENSES by KVITOK® . Parfémové vody doplnené telovými olejmi, šľahanými krémami a dezodorantami ponúkajú zmyslový zážitok vychádzajúci zo vzácnych prírodných vôní, čistých esenciálnych olejov a rastlinných extraktov. Spolu ti poskytnú láskyplnú starostlivosť o pokožku aj o dušu. Nad všetkým pritom stojí umenie tradičného parfumérstva.

Prírodné parfémy a ďalšie produkty v kolekcii

Fruity, Glamorous, Lovely, Thunder a Universe – to sú názvy, ktoré si zapamätaj. Nájdeš tu všetko. Od ovocných ženských tónov po unisex vône vhodné aj pre neho. Tú, ktorú si zamiluješ, môžeš potom ľubovoľne vrstviť.

Krásne vône parfumovaných vôd podľa nálady zintenzívni pomocou vyživujúcich telových olejov či tuhých prírodných dezodorantov SENSES by KVITOK®.

FRUITY – vanilkovo-karamelový základ dopĺňajú ovocné tóny malín, broskýň a ríbezlí, ktoré pozvoľne prechádzajú do kvetinového srdca.



GLAMOROUS – zvodná kompozícia jemných kvetinových tónov, malín, citrusových akcentov bergamotu a vanilky, ktoré pozvoľna a elegantne prechádzajú do drevitého základu.



LOVELY – najskôr ťa zláka ľahkým a sviežim citrusovo-malinovým závanom, aby ťa neskôr úplne dostala srdcom tvoreným omamnou vôňou ružových kvetov. Základ dotvárajú drevité akcenty.



THUNDER – čistá zelená kompozícia vrchných tónov spearmintu, nádych citrusov ľahko prechádzajúca do korenistej kombinácie horkého pomaranča a čierneho korenia. Na záver ťa prekvapí drevitý základ santalového dreva a pačuli.



UNIVERSE – svieže citrusové akordy v kombinácii so zeleným jablkom striedajú kvetinové tóny v srdci a drevitú arómu pačuli, santalového dreva a vanilky v základe.

Na www.Kvitok.sk nájdeš celý sortiment produktov SENSES by KVITOK®. Dostanú ťa hravé ovocno-kvetinové akcenty alebo skôr svieže zelené kompozície s drevitým podtónom? Zdroj: KVITOK

Rebrand stál za to

Verní fanúšikovia značky Kvitok si v poslednom čase všimli nielen tri nové vône v kolekcii SENSES by KVITOK®, ale aj zmenu loga a iné flakóny svojich obľúbených parfumovaných vôd. Martina Dudová vysvetľuje – „U nás prebieha výroba v menších šaržiach a častejšie. Plnenie prebieha ručne, preto sme sa s plnením a uzatváraním flakónov v začiatkoch trochu trápili.“

V súčasnosti majú už flakóny vyrobené na mieru a uzáver je taký, aký má podľa zakladateľky Kvitok® byť – praktický zatláčací.

Plány do budúcnosti

Z pôvodne dvoch vôní – Fruity a Glamorous – je v súčasnosti päťčlenná rodina SENSES by KVITOK®, kde si vyberie takmer každý.

Prečo „takmer”? Lebo aj v Kvitku dobre vedia, že je ťažké vyhovieť každému. Martina Dudová na záver dodáva – „Spätná väzba od zákazníkov nám hovorí, že v ponuke ešte chýba niečo jemné. Preto sme nezaháľali a pri novej tlači obalov doplníme kolekciu o ďalšiu vôňu – jemnejšiu, čistejšiu so zelenými tónmi. K dispozícii bude pravdepodobne už od septembra.“

Tešiť sa takisto môžeš na nový produkt prislúchajúci ku každej vôni SENSES by KVITOK®, ktorým bude telový krém. Zmyselná prírodná kozmetika SENSES by KVITOK® teda ešte ani zďaleka nepovedala svoje posledné slovo.