Alagič povedala, že zhorený automobil stále splácajú, pretože firma nedodala konečné stanovisko.

Influencerka Jamina Alagič sa na Instagrame vyjadrila ku kauze zhoreného auta Land Rover Defender, ktoré ešte začiatkom roka začalo počas jazdy horieť. Rytmus, ktorý v tom čase v aute sedel povedal, že výbuch spôsobila technická chyba. Alagič tvrdí, že firma JP auto, od ktorej Defender kúpili, zavádza verejnosť a preto to zrejme budú riešiť súdnou cestou.

Firma zverejnila vyhlásenie, podľa ktorého ponúkli Alagič náhradné vozidlo Range Rover namiesto Defenderu, kým sa situácia nevyrieši.

„Zákazník požiadal po vzniku poškodenia jeho vozidla o poskytnutie nového vozidla za poškodené vozidlo. V rámci riešenia vzniknutej škodovej situácie boli zákazníkovi poskytnuté ale aj iné a ešte výhodnejšie možnosti, dokonca nové vozidlo Range Rover namiesto Defender. Všetky možnosti zákazník nepochopiteľne odmietol,“ napísali na sociálnej sieti.

Alagič však s týmto vyjadrením nesúhlasí a tvrdí, že nešlo o nepochopiteľné dôvody. Tvrdí, že po tom, čo sa stalo rozhodne nechcela nové vozidlo značky Defender a takisto odmietala splácať nový Range Rover, pretože tento automobil nikdy nechceli. „Asi je každému jasné, že prečo sme odmietli Range Rover. Pretože ak sme si my raz objednali, napríklad, mikrovlnku a oni nam ponúknu umývačku, tak my ju nechceme. Prečo by sme ju mali brať? Oni nám neponúkli ten Range Rover zadarmo. My by sme ho normálne splácali.“

Influencerka povedala aj to, že od januára spláca zhorené auto, ktorého vrak ani nemá doma a ktorý sa nachádza za firmou JP auto. „Jediné čo sme chceli je, aby sme to mohli uzavrieť, aby vyplatili poisťovňu a to je celé. A nie že auto vybuchne v januári a my ho dodnes splácane, práve kvôli tomu, že JP auto neuviedlo žiadne konečné stanovisko, na ktorom by sme sa zhodli“ povedala Alagič.