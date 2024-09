Moo Deng zapĺňa feedy na všetkých sociálnych sieťach. Prečo je okolo nej taký hype?

Energická malá hrošica sa hrá, papá alebo leňoší. Ak si chvíľu scrolloval na niektorej zo sociálnych sietí, určite si už na ňu narazil.



Hrošica Moo Deng sa narodila v otvorenej zoologickej záhrade Kheow v thajskom Bangkoku. Ide o samičku libérijského hrocha. Jej meno v preklade z angličtiny znamená skákajúce bravčové mäso. V skutočnosti sa rovnaké meno používa aj pre slávne thajské jedlo z bravčového mäsa, ktoré je známe tým, že sa ťažko žuje.



Ošetrovateľský tím Moo Deng jej založil účet na TikToku, kde sa len dvojmesačné mláďa čoskoro stalo hitom. Nazbierala neuveriteľných dva a pol milióna sledovateľov. Rovnako úspešná sa stala aj na ďalších sociálnych sieťach: na Facebooku má takmer pol milióna fanúšikov a na X (Twitter) ďalšie desaťtisíce.

Stala sa tak nevyčerpateľným meme materiálom a iných trendov. Jej úspech si všímajú dokonca aj značky, Sephora, ktorá vytvorila návod na líčenie inšpirované malým hrochom. Čo však stojí za jej virálnym úspechom?

Prečo je práve ona taká rozkošná a obľúbená?

„Je to jej prirodzenosť a správanie, ktoré tak priťahuje turistov," uvažuje o hrošici Narongwit Chodchoy, riaditeľ jej domovskej zoo.

Ale skutočný dôvod, prečo nás práve Moo Deng tak veľmi priťahuje, má celkom jednoduché vysvetlenie, dokonca aj vedecké. Rozkošné zvieratá útočia na náš ľudský inštinkt starostlivosti. Vedci sa domnievajú, že ide o hlboko zakorenenú evolučnú vlastnosť, ktorá umožnila ľudstvu prežiť tisícročia. Malá hrošica tento pocit prebudila a doslova tým zaplavila naše mozgy, uvádza Washington Post.

„Keď vidíme tieto detské črty - veľké oči, veľké čelo, malú bradu a bacuľaté telo - interpretujeme si to ako bezmocnosť a závislosť. Nabádajú nás, aby sme sa o tieto zvieratá starali," povedal pre spomínané noviny odborník na evolučnú psychológiu Daniel Kruge. Tento inštinkt je podľa neho taký silný, že sa prejavuje u všetkých ľudí.

Možno by si si myslel, že tento efekt by mohol viac postihovať ženy, ale nie je to pravda. Inštinkt sa prejavuje bez ohľadu na pohlavie, ako dokázala štúdia z roku 2009. Dokonca nás rozkošnosť detí dostane, aj keď sami nie sme rodičmi.

Timeline cleanser

O niečo menej prozaické je potom vysvetlenie, ktoré ponúka napríklad pôvodná anglická verzia časopisu Forbes. Roztomilú hrošicu označujú za takzvaný #timelinecleanser, čo v preklade znamená akýsi „čistič našich feedov“.

Pod týmto hashtagom zvyčajne nájdeš práve takéto milé zvieratká, ale môžeš tam nájsť aj zábery hôr či lúk. Používatelia takýto obsah vítajú, pretože majú feedy často zaplavené negatívnymi informáciami. Spoj to so spomínaným inštinktom výchovy a máš hit.

„Engagement s Moo Deng často vedie k algoritmickému resetu, ktorý odstraňuje niektoré negatívne útoky, nenávisť a kontroverzie, ktoré definujú súčasné online prostredie," vysvetľuje Forbes.

Moo Deng tak podľa nich doslova odplavuje toxické vibrácie z našich kanálov. A všetci vieme, ako algoritmy fungujú: raz dáš like na nejakú vec a zrazu je všade. „Ak potrebuješ timeline cleanse, vrelo odporúčam dať like na niekoľko príspevkov Moo Deng. Algoritmus funguje a môj feed je teraz plný s obsahom o hrošíkoch," výstižne zhrnul očistný efekt jeden z používateľov na X.

Odvrátená strana popularity

Napríklad thajská zoologická záhrada Khao Kheow zaznamenala vďaka svojmu virálnemu mláďaťu nárast návštevnosti až o 30 percent, uvádza CNN. A zatiaľ čo ich obchodné oddelenie sa zrejme teší z počtu predaných vstupeniek, samotní ošetrovatelia zvierat ani veľmi nie.

Rastúca popularita má aj svoju odvrátenú stránku. Už skôr sme v Refresheri informovali, že ľudia hrošici ubližujú. Polievajú ju vodou, a dokonca po nej hádžu predmety alebo jedlo, aby ho zobudili, ak pri ich návšteve spí.

Zoo preto musela do výbehu nainštalovať kamery a pohroziť právnymi krokmi tým, ktorých by takéto neprípustné správanie ešte napadlo.

Ak chceš podobnú rozkošnosť vidieť na vlastné oči, nemusíš cestovať do Thajska. V Safari parku Dvůr Králové v susednej Českej republike majú jednu malú hrošicu narodenú v auguste tohto roka.