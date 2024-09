Uzbecký bojovník Makhmud „Mach“ Muradov hovoril o svojom pobyte v Českej republike a o svojom ďalšom zápase, ktorý sa uskutoční 21. septembra na turnaji Oktagon 61.

Machova zápasnícka kariéra je od začiatku spojená s Českou republikou. Práve tu začal rodený Uzbek zbierať svoje prvé víťazstvá, získal si slávu a napokon mu jeho výkony zabezpečili prestup do UFC, najprestížnejšej organizácie MMA na svete. Budúcu sobotu sa Muradov po piatich rokoch opäť predstaví pred českým publikom.

„Nenechám sa vyhodiť, budem bojovať“

Portál Aktuálně.cz nedávno informoval o rozhodnutí súdu, podľa ktorého Muradov nemôže zostať v Českej republike. „Podľa ministerstva vnútra predstavuje pre štát bezpečnostné riziko v dôsledku svojich kontaktov s kriminálnym prostredím,“ píše Aktuálně. Muradov, ktorý má v Česku malú dcéru a partnerku, však trvá na tom, že sa ničoho nezákonného nedopustil a nastúpi na zápas.

„Nie je to prvýkrát, čo mi odmietli vydať papier a ja som stále tu. Súd zamietol moju žiadosť o vydanie dokladov na dlhodobý alebo prechodný pobyt, na ktoré mám nárok. Ale to ma nedeportuje, pretože mám právo podať žiadosť znova. Budem oň opäť bojovať a jedného dňa ho dostanem, pretože viem, že som neurobil nič nezákonné,“ povedal pre Refresher Muradov, ktorý sa pripravoval na nadchádzajúci boj v Poľsku.

Muradov bojuje v UFC od roku 2019, kde nazbieral celkovo štyri víťazstvá. Tento rok opustil najväčšiu svetovú organizáciu a vrátil sa späť do Oktagonu. Zdroj: OKTAGON MMA

Zatiaľ mu podľa jeho slov nikto nepovedal, o akých konkrétnych ľudí z jeho okolia ide. „Ak povedia, že sa bavím s kriminálnikom, nech mi povedia, kto to je, a ja sa k tomu vyjadrím. Ale nie sú schopní mi povedať, kto a čo to je, vraj ide o utajované informácie. Je to smiešne. Už päť alebo šesť rokov mi odopierajú dokumenty, takže to nie je prvýkrát. Je to druhýkrát, čo o tom píšu, ale ja som bol celý čas v Českej republike a budem bojovať,“ povedal.

Ako ďalej informoval spravodajský server Aktuálně, Muradov môže v krajine naďalej zostať na základe víza, ktoré mu umožňuje stráviť v Českej republike až 90 dní v priebehu šiestich mesiacov.

„Predmetné informácie možno považovať za dostatočne konkrétne, dôveryhodné a presvedčivé. Existuje odôvodnené riziko, že by žiadateľ mohol narušiť verejný poriadok. Podmienky na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu v Českej republike boli splnené,“ uviedla pri vynesení rozsudku sudkyňa Marcela Rousková.

„Na mňa nič nemajú“

Muradov bol posledných niekoľko mesiacov v zahraničí. „Som v Poľsku na školení a vraciam sa v piatok (13. septembra). Budem vážiť, po zápase pôjdem niekam na dovolenku a budem sa opäť pripravovať. Psychicky som v poriadku. Vedel som totiž, že ma odmietnu. Ten chlap, čo tam sedí, má so mnou asi problém. Hovorí mi, že sa rozprávam s nejakými ľuďmi z Balkánu,“ ozrejmil zápasník.

„Áno, rozprávam sa, ale čo robia vo svojom živote a vo voľnom čase, je ich problém. Na čo je česká polícia? Mali by ich zavrieť a urobiť poriadok. Nemajú na mňa nič, nič mi nepovedia... utajované skutočnosti. Povedal som: ‚Príďte a urobte výsluch, povedzte mi presne, kto to je, mená alebo aspoň fotografie, a ja vám poviem, či som sa s týmto človekom stretol.‘ oni mi to však nie sú schopní povedať, lebo viem, že nič nemajú,“ povedal Muradov pre Refresher.