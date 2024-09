Raper Čis T: Kedysi, keď sa stala nejaká potýčka, do pár minút prišlo auto od takej alebo hentakej mafie, ktorá to šla riešiť

Jeden z priekopníkov slovenského rapu nám porozprával o novom albume a zaspomínal si aj na rôzne historky z minulosti. Podľa neho bola kedysi príliš agresívna doba a ľudia nemali mieru. Bežne pri sebe nosili nožíčky či pištole.

S rapom začal ešte v deväťdesiatych rokoch, pamätať si ho môžeš zo skupín L.U.Z.A., Názov Stavby a 4D. Daniel Chládek alias Čistychov alebo skrátene Čis T, patrí dodnes medzi najzvučnejšie mená na scéne.

O tom, že stále má čo povedať, svedčí aj nový album Mamuti, ktorý nahral s českým raperom Orionom z tria PSH. Pre Refresher prezradil, ako tento projekt vznikol, no rozhovoril sa tiež o divokých deväťdesiatych a nultých rokoch, kedy na seba ľudia volali bežne gangstrov, aby za nich prišli riešiť problémy.

Priblížil tiež svoje skúsenosti s drogami, zážitky z cestovania a vyjadril svoj názor na desiatich slovenských raperov vrátane Ega, Sameya, Pil C-ho alebo Moma. Okrem toho odhalil, ako znášal prehru s Frayerom Flexkingom aj to, či by chcel ešte v budúcnosti ďalší boxerský zápas.

S Orionom ste pred nedávnom vydali album Mamuti L.P. Viem, že názov je viacznačný, ale aj trocha sebareflexívny. Pripadáš si už ako mamut?

Občas áno, aj keď fyzický vývoj sa mi zastavil zhruba v šestnástich rokoch, s tým sa nedá už nič spraviť. (smiech) Robili sme na tom albume s našim bosniansko-chorvátskym kamarátom, producentom Cut Demom, a v jeho končinách je mamuti v hovorovej reči bežná fráza ako u nás „ty ko**t“ alebo v Čechách „ty vole“, čiže to je ďalší význam.

Veľakrát sme si to aj hovorili počas produkcie albumu. Malo to byť najskôr EP, čo zo srandy sme rozviedli ako „Ešte poj***me“, no a keďže sa nakoniec z toho vykľulo viac materiálu, vzniklo LP. To sme teda zase len tak zo srandy odvodili ako „Lepšie poj***me“. (smiech)

Čo vás viedlo k tomu spojiť sily a bude aj nejaké turné?

Album vznikol viac-menej len tak z presvedčenia. Orion to navrhol vzhľadom na to, že síce sme spolu mali viacero trackov, nikdy sme nedali von spoločný ucelený viacskladbový release. Išli sme do toho, ale nemali sme žiaden konkrétny koncept. Nešli sme ani útočiť na kasy, trendy, širokú poslucháčsku časť ľudu, proste sme vajbili a napokon z toho vzniklo toto decko prehistorické vy****né.

Je to malý zázrak, pretože sme totálne rozdielni, čo sa týka vkusu. Či sa bavíme o hudbe, ktorú počúvame, beatoch, hudobných podkladoch alebo štýle obliekania. A áno, bude aj turné. Zrovna teraz v októbri, na Slovensku aj v Čechách, pár zastávok v každej krajine. Vidíme sa v Bratislave, Košiciach, Plzni, Prahe, Brne a v Banskej Bystrici.

Mamutov ľudia radi lovili. Lovil niekto aj teba za tie roky, čo si v rape? (smiech)

Kedysi to bolo určite pestrejšie, dnes som na príjemnom dôchodku a nikto ma proti mojej vôli našťastie neloví. Snažím sa držať pri zemi a robiť po svojom to, čo ma baví. Nederiem sa na predné stránky časopisov, nepotrebujem byť v mainstreamovom svete. Keby chcem, zvolil by som dávno určite inú stratégiu.

Som skôr tulák, umelec, slobodná duša... Chcem mať pokoj, dôležité veci na poriadku a transparentných a pozitívnych ľudí okolo seba. Nikdy by som asi nevymenil kľud za stres a hektický život, v ktorom by som ani nespával. Bez ohľadu na to, že by som vďaka tomu mal oveľa viac peňazí.

Šťastie nie je len v tom, že máš milióny. Musíš si ich vedieť aj udržať. Mám radšej pocit voľnosti a prirodzeného šťastia, a viac voľného času, než naháňanie sa za peniazmi. Ale priznávam, že peniaze sú v spoločnosti, v ktorej žijeme, potrebné a ľahšie sa tešíš s nimi ako bez nich. Niekedy ti aj zdravie kúpia.

Keď už si načrtol financie, ty na čo míňaš najviac peňazí?