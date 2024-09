Američanka prekonala svetový rekord. Za menej ako štyri mesiace prešla svet na bicykli

Tam, kde nebola pevnina, sa presúvala letecky. Kľúčom k jej rýchlosti bol pravidelný spánok.

Američanka Lael Wilcox prekonala vo veku 38 rokov svetový rekord a svojím výkonom sa zapísala do Guinnessovej knihy. Za 3,5 mesiaca prešla svet na bicykli. O jej úspechu informuje denník New York Times.

Svoju cestu začala i skončila v americkom Chicagu. Trvala presne 108 dní, 12 hodín a 12 minút. Prekonala tak škótsku rekordmanku Jenny Graham, ktorej sa v roku 2018 podarilo prejsť svet na bicykli za 124 dní.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lael Wilcox (@laelwilcox)

Počas cesty sa okrem bicykla musela cez more presúvať aj inými dopravnými prostriedkami. Z Chicaga bicyklovala do New Yorku, kde odletela do Portugalska. Odtiaľ prešla celú Európu až do Gruzínska v Kaukaze. Jej kroky ďalej viedli do Austrálie a na Nový Zéland. Cez Aljašku sa vrátila späť do cieľa v Chiccagu.

Podľa jej slov bola cesta okolo sveta najdlhšia, akú na bicykli zažila. Obvykle chodila približne na 2 týždne. Priznala, že kľúčom k úspechu bol aj spánok. Na kratších trasách sa odpočinku totiž snažila obmedziť, no v tomto prípade dbala na to, aby si na bicykel sadla vždy odpočinutá.