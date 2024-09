Do slovenských miest opäť prichádza festival Biela Noc. Témou tohto roka rezonuje útok na slobodnú kultúru

Umelci cítia potrebu vyjadriť sa a ukázať svoju spolupatričnosť. Bratislavské podujatie sa zároveň rozšíri o nové lokality.

Na Slovensko už po pätnástykrát prichádza obľúbené podujatie Biela noc. Zaujímavé a kreatívne inštalácie rozsvietia dve najväčšie slovenské mestá už o niekoľko týždňov. Bratislavské podujatie sa uskutoční od 4. do 6. októbra a v Košiciach si budú môcť svetelnú šou obyvatelia vychutnať od 11. do 13. októbra.

Svoje umenie budú tentokrát prezentovať umelci až z 12 krajín. Tí svojimi dielami vyjadria postoje k spoločenským i politickým otázkam. Otvoria témy ako marginalizované skupiny, udržateľnosť či ekológia, vojenský konflikt na Ukrajine či otázku slobodnej kultúry. Návštevníci sa môžu tešiť na rôzne svetelné efekty, inštalácie či ilúzie rozmiestnené po celých mestách. Festival je multižánrový a novinkou tohto ročníka je, že sa prepojí so športom. Návštevníci môžu nahliadnuť do plavárne Lanfranconi, kde sa môžu tešiť na synchronizované plávanie, ale aj na hudobný, umelecký či literárny zážitok. Na Tehelnom poli ich zasa čaká audiovizuálny zážitok. Ten vznikne spojením svetelného mappingu ihriska s koncertnými vystúpeniami Stroona.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BIELA NOC (@bielanoc)

Festivalom rezonuje aktuálna situácia v kultúre

„Tento rok, v kontexte plošného útoku na slobodnú, otvorenú a rozmanitú kultúru, cítime

o to väčšiu zodpovednosť priniesť do ulíc našich miest záblesk nádeje, spolupráce,

dialógu, odvahy, odbornosti a otvorenosti,” hovorí o téme nadchádzajúceho ročníka riaditeľka festivalu, Zuzana Pacáková. Lokalita bratislavskej Bielej noci sa tento rok rozširuje od nábrežia Lanfranconi až po Nové Mesto.

Cena vstupného sa líši podľa vekových kategórií, no v oboch mestách je rovnaká. Za deti od 6 do 11 rokov sa v interiéri platí 5 eur a za osoby od 12 rokov 10 eur. Cena pre dospelých však platí len v predpredaji. Na mieste bude stáť vstupné 15 eur. Exteriér je zdarma pre všetky vekové kategórie. Deti do 5 rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP majú na podujatie vstup voľný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BIELA NOC (@bielanoc)