Dostaň sa k moru alebo do Škandinávie za 40 €. Toto sú TOP tipy na akciové spiatočné letenky

Tak čo, kam to bude?

Leto je síce fuč, no to neznamená, že si nemôžeš spraviť dovolenku počas jesene. Vybrali sme pre teba niekoľko tipov na letenky do atraktívnych destinácii, kde za cestu tam-späť nedáš viac ako 50 EUR. Plus, niektoré krajiny nižšie majú naozaj krásny jesenný vibe, takže sa priprav na to, že budeš veľa fotiť.

Ceny leteniek sú v čase písania článku aktuálne. S odstupom času sa však môžu meniť.

🇸🇪 Gothenburg, Švédsko

📅Termín: 16.10. – 21.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛Dĺžka letu tam: 2 hodiny

💶Cena (tam a späť): 33 €

Za 38 EUR sa dokážeš letecky dostať do druhého najväčšieho mesta Švédska. Počas 5 dní toho vieš stihnúť celkom dosť. Svoju prehliadku môžeš napríklad začať v historickej štvrti Haga, kde sa poprechádzaš po malebných uličkách. Pre ľudí, ktorí milujú adrenalín je tu zábavný park Lisenberg, ktorý je jeden z najväčších v Európe. Pokiaľ budeš mať viac času, vydaj sa loďou po kanále Göta, ktorý spája Gothenburg a hlavné mesto Štokholm.

Keďže je Gothenburg prístavne mesto, určite nevynechaj ochutnávku miestnej kuchyne, ktorá je známa pre svoje čerstvé morské plody a ryby. Náš tip: Räksmörgås (krevetový sendvič), Gravad lax (marinovaný losos) alebo Fiskekakor (rybie fašírky).

Zdroj: Unsplash/Jonas Jacobsson

🇩🇰 Billund, Dánsko

📅Termín: 15.10. – 19.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina, 50 minút

💶Cena (tam a späť): 33 €

Malebné mestečko Billund, kde žije približne len 7 300 obyvateľov je kolískou najznámejšej stavbnice na svete – LEGO. Čiže asi ťa neprekvapí, keď ti poradíme, že rozhodne musíš navštíviť LEGOLAND, či múzeum LEGO house, kde sa vrátiš do svojich detských čias a dozvieš sa niečo nové o histórii značky. Ak máš chuť na nejaké akčnejšie aktivity, krytý aquapark Lalandia Billund je pre teba TOP miesto.

Keď budeš pociťovať hlad, môžeš ochutnať dánsku gastronómiu, do ktorej patrí Smørrebrød (sendvič), Frikadeller (mäsové guličky) alebo Rødgrød med fløde (tradičný krémový dezert s bobuľami).

Zdroj: Flickr/bobbsled

🇦🇱 Tirana, Albánsko

📅Termín: 16.10. – 22.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Wizz Air)

⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina, 35 minút

💶Cena (tam a späť): 31 €

Šesť dní v októbri môžeš stráviť aj na balkáne. Svoju púť v hlavnom meste Albánska začni prechádzkou po námestí Skanderbegomo, kde sa nachádza Národné historické múzeum, Palác kultúry a Mešita Et'hem Bey. Večer si to zamier do živej štvrte Blloku, kde počas bývalého režimu sídlili iba elity a teraz ťa tu čaká množstvo reštaurácií, barov a nočných klubov.

Ešte predtým, než sa rozhodneš objavovať zákutia Tirany, si určite si dopraj rannú kávu, ktorá je dôležitá súčasť ich kultúry. Do svojho gastro check-listu si napíš Tavë Kosi (jahňacie mäso s ryžou), byrek (pečivo plnené mäsom) alebo Fërgesë (zmes paprík, paradajok, cibule a syru).

Zdroj: Wikimedia Commons/Dori

🇭🇷 Dubrovník, Chorvátsko

📅Termín: 15.10. – 23.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina, 25 minút

💶Cena (tam a späť): 39 €

Keď je reč o balkáne, môžeš si ísť spraviť výlet k „perle Jadranu.“ Dubrovník ťa bude fascinovať svojimi stredovekými hradbami, nádhernými výhľadmi na more a bohatou históriou (nečudujeme sa, že tu sa natáčal seriál Game of Thrones). Čo určite musíš vidieť, je Staré mesto, Pevnosť Lovrijenac a hlavnú ulicu Stradun. Poprípade keď už ti nohy nebudú vládať, odvez sa lanovkou na Vrch Srd.

Dubrovnícke gastro má vplyvy talianskej, chorvátskej a dalmátskej kuchyne, takže ťa čaká množstvo chutí. Určite ochutnaj Crni rižot (čierne rizoto), Brodet (rybí guláš), Pašticada (hovädzie mäso marinované v octe) alebo Salata od hobotnice (šalát z chobotnice).

Zdroj: Wikimedia Commons/Ponor

🇮🇹 Miláno, Taliansko

📅Termín: 17.10. – 23.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina, 20 minút

💶Cena (tam a späť): 39 €

Miláno je obľúbenou destináciou nielen pre nadšencov módy. Toto mesto si zamiluješ pre jeho architektúru, romantické uličky a galérie, ktoré skrývajú známe renesančné maľby. Napríklad, pokiaľ chceš naživo vidieť obrazy od umelca Leonarda da Vinci a jeho technologické diela, zamier si to do Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Samozrejme, miestna kuchyňa je povinnou zastávkou. Vychutnaj si ráno cappucino, na obed ossobuco (dusená teľacia kosť) či minestrone (zeleninová polievka) a večer zase víno na terase lokálnej reštaurácie. Za vyskúšanie určite stojí aj panettone, ikonické sladké pečivo, ktoré má korene v Miláne. No a v neposlednom rade si priprav svoje „vreckové“, pretože výklady obchodov na ulici Via Montenapoleone ťa rozhodne budú lákať.

Zdroj: Unsplash/Tom Podmore

🇮🇹 Benátky, Taliansko

📅Termín: 17.10. – 22.10. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina, 15 minút

💶Cena (tam a späť): 39 €

Benátky sú miestom, ktoré ťa očaria na prvý pohľad. Najmä počas jesene, kedy tu nie je veľa turistov. Čo si rozhodne musíš dať do svojho turistického to-do listu, je námestie Piazza San Marco, Most vzdychov, Veža Campanila a samozrejme, romantickú plavbu na gondole po Veľkom kanáli (priprav si viac peňazí, pretože to nebude stať málo). Ak chceš pozrieť menej známu turistickú atrakciu, zamier si to do kníhkupectva Libreria Acqua Alta, kde okrem množstva kníh uložených v netradičných miestach, ťa privítajú aj jeho bežní obyvatelia – mačky.

Po objavovaní zákutí Benátok si oddýchni v Café Florian, čo je jedna z najstarších kaviarní na svete. Tu si vychutnáš nielen skvelé presso a drinky, ale aj živý klavírny sprievod. Ide o naozaj fancy miesto, takže sa priprav na vyššie sumy. No a čo by to bola za návšteva Benátok, pokiaľ neochutnáš Baccalà Mantecato (marinované vyprážané sardinky), Sarde in Saor (krémová pasta z rybieho filé) alebo Risotto al Nero di Seppia (rizoto so sépiovým atramentom)?