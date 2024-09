Newyorský raper a DJ Fatman Scoop v piatok skolaboval na pódiu v Hamden Town Center Park, ktorý sa nachádza v štáte Connecticut. Umelca Isaaca Freemana III previezli do nemocnice. Jeho smrť oznámili v sobotu ráno na sociálnych sieťach, informuje Daily Mail.

Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa. Na sociálnych sieťach sa šíria zábery z osudného koncertu. Pred jeho skolabovaním sa snažil rozburcovať dav. Po tom, čo dorozprával, sa zvalil na zem a zhodil mikrofón.

„Včera v noci svet stratil žiarivú dušu, maják svetla na javisku a v živote. Bol smiechom v našich životoch, stálym zdrojom podpory, neochvejnej sily a odvahy,“ povedala rodina známeho umelca.

Trojnásobný víťaz ceny Grammy spolupracoval počas svojej kariéry s menami ako Missy Elliot, Mariah Carey, Timberland či Skrillex. Posledné roky účinkoval vo viacerých podcastoch a reality shows ako napríklad Big Brother: UK vs USA v roku 2015. Umelca preslávila skladba Be Faithful či jeho feat na skladbe od Missy Elliott Lose Control.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3