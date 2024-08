Podľa jeho slov by sa mali hokejisti v kvalifikácii zamerať len na to, aby sa dostali na olympiádu.

V najbližších dňoch čakajú slovenskú hokejovú reprezentáciu kvalifikačné zápasy, ktoré rozhodnú o účasti Slovenska na ZOH 2026 v disciplíne ľadového hokeja. Dlho sa diskutovalo o tom, či sa ich zúčastnia aj hráči z KHL. Nakoniec sa rozhodlo v ich prospech, za Slovensko tak nastúpia traja hráči z ruskej ligy.

Na margo ich účasti sa negatívne vyjadril aj Martin Pospíšil, ktorý kvôli ich pôsobeniu v tíme zvažoval svoju neúčasť. Tomáš Jurčo, ktorý pôsobí v KHL tíme Kunlun Red Star, sa k celej situácii vyjadril pre ruský web championat.ru.

Miestenku na kvalifikačné zápasy však nedostal. S Miroslavom Šatanom vo veci vraj diskutoval. Karty malo zamiešať aj jeho zranenie. „Dúfal som, že mi zavolajú. Ale sme na začiatku sezóny – niekedy je lepšie zostať a pripraviť sa s tímom,“ povedal.

Podľa Jurča by Pospíšil celú situáciu pochopil, ak by bol v koži hráčov z KHL

V rozhovore sa vyjadril aj k tomu, akú atmosféru môže priniesť pôsobenie hráčov z KHL v reprezentačných zápasoch. „Dúfam, že v tíme a medzi fanúšikmi nebudú v tomto smere žiadne negatívne emócie. Verím, že nám každý umožní robiť vlastné rozhodnutia a nerobiť si z toho ťažkú ​​hlavu. Zároveň si prajem, aby bola v tíme dobrá atmosféra a každý bude myslieť na hlavný cieľ, a to je dostať sa na olympiádu. Nemali by riešiť to, čo s tým nemá nič spoločné,“ priblížil svoj názor na nadchádzajúcu kvalifikáciu.

S Pospíšilom sa na margo kontroverzie zatiaľ nerozprával. „Možno raz bude v našej situácii a potom nás pochopí. Teraz to tak však nie je a je mi jedno, čo hovorí. Nikdy som sa s ním o tom nerozprával. Niekedy je pre dobro tímu lepšie nechať si svoje názory pre seba a nehovoriť príliš veľa výrokov, ktoré by mu mohli uškodiť,“ uzavrel hokejista.