Písal mu správy o tom, ako mu rozreže telo a zabije celú jeho rodinu.

Influencerovi Gabrielovi Kopčekovi, ktorý je známy pod menom Wugabo, sa vyhrážal fanúšik cez počítačovú hru na platenej platforme. Písal mu agresívne správy o tom, ako mu odreže hlavu, spáli mu telo a následne zabije aj celú jeho rodinu. Následne si ho Wugabo zablokoval, to však nestačilo.

Pricestoval za ním z opačného kúta Slovenska

Mladý muž si začal vytvárať nové účty a s vyhrážkami neprestával. Agresívne správanie sa stupňovalo a neostalo to iba pri slovných útokoch. Gabriela jeden deň upozornil taxikár na to, že ho niekto hľadá a vraj „sa správa divne“. Mladík podľa reportáže, ktorú priniesla TV JOJ, vycestoval za influencerom až do Vranova nad Topľou a prišiel si s ním „účty“ vybaviť osobne.

Pomýlil si meno aj vchodové dvere

Mladík podľa informácií od polície dokonca aj podpálil dvere na jednom z bytov na sídlisku. Myslel si totižto, že práve tam býva spomínaný influencer. Pomýlil si však jeho meno a tým pádom podpálil zlý vchod. „Podpálil vchodové dvere, kde býva rodina, ktorá má veľmi podobné priezvisko ako ja,“ hovorí Wugabo v reportáži.

Polícia neskôr chlapca chytila a zistilo sa, že trpí viacerými psychickými problémami, medzi ktoré patrí aj porucha správania. Na kameru však nič nepopieral a dokonca aj priznal, prečo prišiel až na východ: „Prišiel som za tým buz*rant*m si vybaviť peniaze. Dlhuje mi 5 eur.“ Na kameru ďalej priznáva, že ide do väzby, kvôli tomu, že podpálil dvere, lebo sa chcel dostať k influencerovi do bytu.

