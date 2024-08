Po sérii Pána prsteňov: Prstene moci prichádza aj anime prequel Vojna Rohirov, ktorý bude dostupný koncom tohto roka.

Koncom augusta sa fanúšikovia Pána prsteňov dočkajú novej sezóny seriálu Prstene moci (Rings of Power). Nie je to však jediný príbeh zo Stredozeme, ktorý tento rok uvidíme. Do kín príde aj prequel War of the Rohirrim.

Spoločnosť Warner Bros. zverejnila trailer k celovečernému anime filmu Pán prsteňov: Vojna Rohirov, ktorý by mal byť uvedený na trh 13. decembra. Ide o priamy prequel hranej trilógie Petera Jacksona. Ukáže Helmov žľab dve storočia pred dianím v slávnych filmoch, informuje Variety.

Pôjde o anime s vojnovými slonmi, veľkými orlami a Brianom Coxom, ktorý prepožičia hlas ústrednej postave príbehu – Helmovi Hammerhandovi, kráľovu Rohanu a zakladateľovi pevnosti, nachádzajúcej sa v údolí. Práve tu o asi dve storočia neskôr prebehne jedna z hlavných bitiek vojny o Stredozem, vyobrazená vo filme Pán prsteňov: Dve veže. Réžiu nového filmu dostal na starosť japonský tvorca anime Kendži Kamijama.

To, že fanúšikovia na toto anime prevedenie nedočkavo čakali, svedčia aj čísla na Youtube. 12 hodín po zverejnení sa oficiálny trailer nachádza v trendoch a má viac než 3 milióny zobrazení. Fanúšikovia však majú rozporuplné reakcie a zmiešané pocity z traileru.

Množia sa totiž obavy, že zvolený štýl animácie predsa len pre svet Pána prsteňov nie je ideálny, a že prezentovaný materiál vlastne pôsobí trochu genericky. Preto zatiaľ ľudia na internete z nového filmu nadšením do stropu neskáču. Snáď nám teda tvorcovia vytrú zrak aspoň v kinách, kam dorazí film už v decembri.

Sezóna 2. série na Prime Video Pán prsteňov: Prstene moci je momentálne vo vývoji, hoci je úplne oddelená od animovaného filmu.