Režisér Jakub Kroner nám v rozhovore prezradil zaujímavosti z natáčania či to, ako zatajili, že film bude mať vlastne dve časti.

Režisér Jakub Kroner má 37 rokov a tento rok ovládne slovenské kiná. V priebehu šiestich mesiacov v nich totiž vydá tri veľké a očakávané filmy: Miki, Lóve 2 a pokračovanie Mikiho s názvom Černák.

V rozhovore nám prezradil, čo všetko bolo vo filme skutočné, ako sa mu podarilo dokončiť tri veľké projekty naraz, či Milan Ondrík natáčal so skutočným tigrom a ako vníma kontroverziu ohľadom rozdelenia filmu na dve časti, ale aj o tom, že niektorí ľudia považujú film za glorifikovanie Černáka.

Mikiho po víkende a pondelku videlo viac ako 100-tisíc ľudí. Rátali ste s takým výsledkom?

Dávali sme si stávky a tá moja bola 85-tisíc ľudí, takže realita prekonala očakávania. Kameraman bol najbližšie, ten tipol 100-tisíc. V každom prípade sa z toho extrémne teším.

Ako dlho ste to celé natáčali?

Dva filmy a jednu minisériu sme stihli natočiť za 61 dní, a to v troch blokoch. Niečo sme točili v marci 2023, potom v lete a následne ešte v tomto roku.

Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Koľko to celé stálo?

Producent by vám to vedel povedať presne, ale myslím, že okolo 2,5 milióna eur dohromady za dva filmy. Každý z tých filmov by potreboval takýto rozpočet sám o sebe.

Takže ste museli vyhodiť niektoré scény zo scenára, aby sa rozpočet nenafúkol ešte viac?

Presne tak. Napríklad sme tam mali scénu výbuchu, keď Černákovci zabili bombou v centre Bratislavy mafiána Tutiho, ale keďže sme nemali viac peňazí, bolo to nezrealizovateľné. Zároveň sme častokrát robili kompromisy, keď sme napríklad natáčali na iných miestach, než kde sa dané udalosti stali.

Na konci filmu je teaser na pokračovanie s dátumom premiéry na január. Ako sa vám niečo také podarilo utajiť?

Ani väčšina hercov na natáčaní nevedela, že točia niečo pre dvojku či minisériu. Bolo to tajomstvo a málokto o tom vedel. Sme radi, že to neleaklo veľmi vopred.

Kedy ste sa rozhodli, že to budú dva filmy?

Hneď na začiatku. Už pri úvodnom rešerši sme pochopili, že túto tému nebudeme vedieť obsiahnuť v jednom filme. Navyše, scenárista chcel mať dobre podchytené to, ako sa z normálneho chlapa z Telgártu stane mafiánsky boss. Nechcel to poňať skratkovito.