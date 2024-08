Driftovanie a zrýchlenie z nuly na 200 za päť sekúnd. Formula 1 sa preháňala ulicami Prahy

V sobotu sa ulicami pražskej štvrte Karlín preháňalo auto formuly 1. Asfalt zahrieval aj legendárny škótsky pilot David Coulthard na svojom RB7.

Podujatie s názvom Red Bull Showrun navštívilo napriek tropickému počasiu 17 000 divákov. Pestrý program odštartoval motocyklový kaskadér Arūnas Gibieža, ktorý svojimi kúskami poprel všetky fyzikálne zákony.

Svoje schopnosti za volantom predviedla aj dvojica driftérov Elias Hountondji a Marco Zakouřil. Vo vozidlách BMW M4 G82 s výkonom viac ako tisíc koní predviedli driftovanie na najvyššej športovej úrovni.

Očakávaným vrcholom programu bola jazda škótskeho jazdca Davida Coultharda. Na trati dlhej približne jeden kilometer Coulthard ohromil divákov zrýchlením z nuly na dvesto kilometrov za päť sekúnd. Prítomným pritom poskytol nezabudnuteľnú zvukovú kulisu pretekárskeho motora, ktorý v roku 2011 priviedol Sebastiana Vettela a Marka Webbera k víťazstvu v dvanástich Veľkých cenách.

Čo má legenda rada v Prahe?

Coulthard nenavštívil Prahu po prvýkrát. „České hlavné mesto som si zamiloval a rád sa sem vraciam. Mám tu veľa priateľov. V skutočnosti sem chodím častejšie ako do rodného Škótska. Milujem Karlov most a celkovo krásnu architektúru. Preto som bol rád, že sme mohli priviezť vozidlo formuly 1 do centra mesta. Verím, že diváci si to užili rovnako ako ja," povedal jazdec. Zároveň dodal, že fanúšikovia by mali zažiť vôňu a jedinečný zvuk auta formuly 1 naživo, pretože v televízii to nie je rovnaké“

Legendárny pilot potom v rozhovore prezradil, že je perfekcionista nielen na trati, ale aj pri upratovaní. „Doma musím mať všetko čisté a upratané. Napríklad moje topánky majú svoje pevné miesto a mám ich zrovnané do najmenšieho detailu.“