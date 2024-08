Rachellkku čaká finálny súd s Tomym Kottym. Na pojednávaní sa uvidia prvýkrát po násilnom incidente

Incident sa stal v apríli minulého roka. Influencerka tvrdí, že ju udieral päsťou do tváre, ťahal za vlasy, kopal do oblasti brucha a spôsobil jej zranenia.

Influencerka Ráchel v rozhovore pre Markízu porozprávala o detailoch súdneho pojednávania, ktorý ju čaká v súvislosti s jej bývalým partnerom Tomášom Drahošom, známym ako Tomy Kotty. Počas ich vzťahu ju totižto údajne fyzicky aj verbálne týral. Ráchel sa rozhodla podať naňho trestné oznámenie.

Súdny príkaz rozhodol, že je Drahoš vinný a dostal dvojročnú podmienku. Vinný je z prečinu ublíženia na zdraví. On to však popiera. „Ak počas tejto podmienky niečo urobí, aj hocijakú malú vec, napríklad, že prejde na červenú na semafore, môže ho to dostať na rok do väzenia,“ vysvetlila v rozhovore mladá influencerka. Napriek tomu sa môže ešte voči rozhodnutiu odvolať.

Na finálnom súde sa budú po násilnom incidente, ktorý sa údajne stal v apríli minulého roka, vidieť prvýkrát. Ráchel priznala, že z celej situácie je nervózna. „Veľakrát sa aj bojím, že ho niekde stretnem. Chodíme na rovnaké miesta a akcie. Našťastie, sa nám naše cesty míňajú.“

Tomyho označila za blázna a prezradila, že súd podľa nej odklepne celú situáciu v jej prospech a nakoniec oficiálne uzná 31-ročného speváka za vinného. Aký však bude definitívny verdikt je nateraz otázne.

Zdroj: Ráchel Karnižová archív

Aktuálne sa Tomáš venuje naplno hudbe. Len nedávno mu vyšiel nový singel so speváčkou, ktorá si hovorí Call Dominika. Spoločne už vydali 3 tracky – Besties, Spálňa sôch a najnovšiu skladbu s názvom Amen.

Ráchel aktuálne randí so známou influencerkou Dominikou Horákovou. Jej nová priateľka pochádza z Česka a na Instagrame má vyše 50-tisíc sledovateľov. Venuje sa najmä cvičeniu a zdravému životnému štýlu.