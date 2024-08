Virálnu breakdancerku obhajuje aj austrálsky premiér. Zväz breakerov jej po vlne kritiky ponúkol psychickú podporu

Komunita breakerov vyzýva svet, aby prejavil pochopenie pre austrálsku breakdancerku Raygun, ktorej olympijská choreografia zaplavila internet.

Breakdancing bol síce zaradený do programu letných olympijských hier tento rok po prvýkrát, no miesto si na prestížnom podujatí neudržal. Na nadchádzajúcich OH v Los Angeles už nebude, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ho totiž spoločne s boxom vyradil. Diváci však naň len tak ľahko nezabudnú, a to hlavne vďaka 36-ročnej športovkyni Rachel Gunn, ktorá predviedla bizarnú choreografiu. Tá sa ihneď stala virálnou.

Jej „tanečný krok kengury“, ktorými u poroty nezískala žiadne body, na internete ľudia poriadne vysmiali a vytvorili na jej vystúpenie rôzne vtipné memes. V nedeľu sa hlavný porotca súťaže, Martin Gilian známy ako MGbility, postavil na jej obranu a uviedol, že univerzitná profesorka Rachel Gunn sa len snažila byť originálna.

Zväz breakerov tiež podľa NBC New York ponúkol podporu v oblasti duševného zdravia po kritike, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach.

„Breaking je o originalite, prinášaní niečoho nového a o reprezentácii svojej krajiny alebo regiónu," vysvetlil MGbility na tlačovej konferencii. „Presne to robila Raygun. Inšpirovala sa svojím okolím, v tomto prípade napríklad kengurou.“ Zároveň zdôraznil, že komunita breakerov a hip-hopová komunita jednoznačne stoja za ňou.

Sergey Nifontov, generálny sekretár Svetovej tanečnej športovej federácie, potvrdil, že sú v priamom kontakte s Gunn a austrálskym olympijským tímom. „Sme si vedomí toho, čo sa stalo, najmä na sociálnych sieťach a rozhodne by sme mali dať bezpečnosť športovca, v tomto prípade duševnú bezpečnosť, na prvé miesto,“ povedal Nifontov.

Gunn si miesto na olympiáde vyslúžila kvalifikáciou, keď minulý rok vyhrala majstrovstvá Oceánie. Viacerí však uznali, že jej súperi na olympiáde boli lepší.

„Hlavná vec je, že reprezentovala Austráliu a na olympiáde prerazila s odvahou a dôstojnosťou,“ napísal podľa FOX Sports na Facebooku jej svokor Andrew Free. Zastal sa jej aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý sa podľa Daily Mail vyjadril: „Raygun to skúsila, klobúk dolu pred ňou a veľká vďaka.“