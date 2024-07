Fanúšikovia ho uvidia až v dvoch filmoch.

Robert Downey Jr. sa oficiálne vracia do Marvel filmov. Po novom ho však neuvidíme ako legendárneho Iron Mana, no stvárni novú, zápornú postavu Doctor Doom. Zahrá si v dvoch filmoch zo ságy Avengers: Doomsday a Secret Wars, upozorňuje Forbes.



Prezident Marvel Studios Kevin Feige oznámil túto novinku počas panelu Marvelu na Comic-Cone v San Diegu 27. júla 2024. K postave sa vyjadril aj 59-ročný Downey, ktorý z pódia povedal: „Tá istá maska, nová úloha“.

Downey už nebude hrať postavu bojujúcu proti zloduchom. Sám sa jedným stane, keď stvárni dlhoročného zloducha Victora von Dooma. Objaví sa vo filme Avengers: Doomsday, ktorý má vyjsť v máji roku 2026. Druhý film, kde uvidíme amerického herca, Secret Wars, má mať premiéru v máji 2027.

Naposledy hral Downey vo filme Avengers: Endgame (2019), v ktorom sa jeho postava obetovala, aby porazila Thanosa a zachránila vesmír. Herec sa nedávno podelil o to, že by bol otvorený návratu k Marvelu. „Našťastie. Je to príliš neoddeliteľná súčasť mojej DNA,“ povedal v apríli 2024.