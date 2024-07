Mimochodom, vstup je free.

Pokiaľ si pravý sneakerhead a miluješ streetwear, zaznač si do kalendára dátum 25. júla a miesto Poštová 1 v Bratislave. Vtedy sa uskutoční špeciálny Footshop event, ktorý predstaví nový drop capsule kolekcie »Higher State« od Telekom Electronic Beats a Superconscious. No to nie je všetko, čo ťa na evente čaká.

Počas toho, ako si budeš prezerať drop, bude hrať set toho najlepšieho techna. Prvýkrát v Bratislave totižto rozpáli tanečný parket techno DJ-ka a producentka z Berlína, známa svojimi vystúpeniami na festivaloch Tomorrowland a Awakennings — Elli Acula.

Tvoje chuťové bunky zase „roztancujú“ kulinárske špeciality od kuchárky Evy Che, ktoré sa budú niesť vo vibe tohto eventu. No a okrem iného, čakajú ťa aj drinky zadarmo od Gin & City, Desperados či Zlatý Bažant.

Základné info o evente



🎉Názov: TELEKOM ELECTRONIC BEATS x SUPERCONSCIOUS drop @ FOOTSHOP BRATISLAVA

📅Kedy: 25.07. 2024, od 17:00 do 19:00

📍Kde: Footshop, Poštová 1, 811 06 Bratislava

🪙Vstup: voľný, no obmedzený (kto skôr príde, bude skôr obslúžený)

Zdroj: footshop

O kapsulovej kolekcii »Higher State«

Ak poznáš najviac ikonické techno tracky, skladbu Higher State of Consciousness od Josha Winka určite poznáš. Názov kolekcie totižto odkazuje práve na tento song a jej motto je byť mostom medzi športom, hudbou a mestskou kultúrou.

Kvalitný dizajnový, estetický a funkčný materiál stiera tak hranice medzi módou a funkciou. Výsledkom je lopta, šiltovka a najmä multifunkčné džersejové tričko. Keďže hudba a pohyb majú silu vyvolať silné emócie, zmeniť náladu a navodiť medzi ľuďmi pocit jednoty, kolekcia je o dosiahnutí „vyššieho stavu“, ponoriť sa do prítomného okamihu a cítiť spojenie so sebou samým a s ostatnými.