Slovákov sme sa pýtali na ich najväčšie trapasy z letných festivalov.

Letné festivaly. Možnosť stráviť plnohodnotný čas s kamošmi, na ktorých sme počas celého roka nemali čas, a vypočuť si skvelých interpretov naživo. Jedinečná atmosféra a zábava. Občas sa však pritrafia aj nečakané situácie.

Tentoraz nemyslíme tie nebezpečné týkajúce sa počasia, ale tie trápne. O tom, že sa na festivaloch trapasov deje nespočetne veľa, sme sa presvedčili v našej instagramovej ankete, ktorú sme zverejnili minulý týždeň. Ozvali sa viacerí z vás, ktorí sa podelili o tie najviac vtipné storky.

Vybrali sme teda pre teba tie najlepšie a spísali ich všetky do tohto článku. Niektorí ľudia chceli zostať v anonymite, preto mená, ktoré si v príbehoch prečítaš, nie sú skutočné. Uži si zábavné čítanie!

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším super benefitom.

Kebab z prenosnej chladničky a nohavice v smetnom koši

Adrián bol približne pred tromi rokmi na techno festivale v Hurbanove. Spomína si, že na ňom príliš nejedol, no s kamarátmi veľa pili a zabávali sa. Po istom čase bez jedla mu však dosť vyhladlo a zháňal niečo pod zub od ľudí z partie.

„Kamarát, ktorý mal so sebou prenosnú chladničku, z nej zrazu vytiahol zabalený kebab v alobale, že veď v chladničke sa to nemôže pokaziť, že kebab kúpil deň predtým. Podal mi ho do ruky a ja som mu v podguráženom stave uveril. Nezostal po ňom ani fukot,“ spomína Aďo.

Problém však prišiel o pár hodín, keď v dave ľudí mladý chalan skákal na techno. Cítil vraj, že niečo prestáva byť v poriadku, no rozhodol sa tomu nevenovať pozornosť.