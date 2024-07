Slovensko takýto nával fanúšikov z celej Európy ešte nezažilo.

V bratislavských Vajnoroch sa v nedeľu 21. júla konal najväčší koncert v histórii hlavného mesta. Na letisku vystúpila legendárna austrálska hardrocková kapela AC/DC, na ktorú sa prišlo pozrieť viac ako 100-tisíc fanúšikov z celej Európy.

Atmosféru koncertu bolo cítiť v celej Bratislave. Okrem viacerých dopravných obmedzení si celú nedeľu mohol vidieť ľudí v tričkách s ich merchom. Ich šou odštartovala o 21:00 pesničkou If You Want Blood z albumu Highway to Hell, no ľudia sa v okolí Vajnor začali zhromažďovať už po 14. hodine. Vystúpenie poctivého austrálskeho rock and rollu trvalo dve a štvrť hodiny.

Na výstavbe a organizácií sa podieľalo až 1 500 ľudí a techniku, potrebnú na výstuvbu areálu prinieslo až 300 kamiónov. Obrovské pódium umožnilo aj gitaristovi Angusovi urobiť jeho legendárny kačací pochod, čo prvýkrát predviedol Američan Chuck Berry v 50. rokoch.

Zadná stena bola vybavená troma obrazovkami, plocha pred pódiom osadená do polkruhu so šiestimi vežami s reprosústavou a obrazovkou. Koncert mal špičkový zvuk a svetelné efekty, takže každý mohol dobre vidieť a ešte lepšie počuť. Záver koncertu ešte vylepšil ohňostroj na počesť kapely.

Fanúšikovia rockovej kapely chválili priebeh a organizáciu celého podujatia. Okrem stánku, ktorý horel na začiatku koncertu sa aj napriek mase prítomných ľudí nič vážne nestalo. Na čo sa však ľudia sťažovali boli pomerne vysoké ceny za nápoje a jedlo. Za obyčajné hranolky návštevníci zaplatili 10 €, vyprážaný syr stál 20 € a ceny nápojov sa pohybovali od troch eur vyššie.

Vysoké ceny jedál na koncerte AC/DC. Zdroj: ochutnaj_presov

Austrálska hardrocková legenda koncertuje na európskej časti turné Power Up nazvaného podľa ich najnovšieho albumu Power Up z novembra 2020. Vo Vajnoroch celkovo odohrali 21 skladieb medzi nimi napríklad aj Shot Down in Flames, Thunderstruck či Have a Drink on Me.