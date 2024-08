„Oslovili sme asi každého amerického rapera. Na Slovensku ideme robiť niečo, čo ešte nikto neurobil. Že by priniesol toľko zahraničných hip-hopových umelcov na jeden festival. Spravíme si taký veľký americký festival na Slovensku,“ hovoria.

Už vo štvrtok 29. augusta vypukne festival Rubicon pre všetkých milovníkov hip-hopu. Okrem slovenských a českých hviezd však organizátori festivalu stavili aj na celosvetové mená a v Nitre vystúpia aj americkí raperi. Medzi hlavných headlinerov patrí Quavo, French Montana, okrem toho Tyga, 6ix9ine či Lil Pump. Chalani, ktorí organizujú Rubicon festival exkluzívne pre Refresher priblížili, ako sa im podarilo zvučné americké mená dostať na Slovensko. Neboja sa podobného scenára, aký sa stal s Nicki Minaj pri vystúpení v Bratislave?

Na instagramovom profile festivalu začali postupne odhaľovať zahraničné mená ako NLE Choppa, Tyga či 6ix9ine. Všetci nedočkavo čakali, čo príde ďalej. Trojica mladých mužov nám prezradila, že tvrdo pracovali na tom, aby do Nitry prišiel Kanye West (Ye). S jeho tímom boli v kontakte a vraj stačilo len málo, aby Ye naozaj navštívil Slovensko.

„Keď sme oznamovali prvé mená, do e-mailov nám chodili od ľudí prosby, či nemôžeme zavolať toho a toho interpreta. Vraj by sa ich kamaráti veľmi potešili. Mladí ľudia si myslia, že to je veľmi jednoduché. To je to úskalie tejto doby, že tých interpretov vlastne vidia na Instagrame. Prekliknú si storku, je tam Tyga a najjednoduchšie mu je napísať: Príď na Slovensko hrať do Nitry. Booking je extrémne náročný, aj psychicky. Tí interpreti to neberú tak ako my. Nečakajú doma pri počítači, dokedy im pípne ponuka, poďte hrať do Nitry. Bol to taký emočný rollercoaster,“ hovoria organizátori.

V rozhovore si prečítaš, ako prebiehala komunikácia s tímom Kanye Westa, na čom to stroskotalo, na aké nepríjemné scenáre sú pripravení aj z finančného hľadiska a aj to, ktoré mená mali ešte v rukáve. Akú „nečakanú“ situáciu zažili s Tygom?

Na Slovensku vystúpi vôbec po prvýkrát americký raper NLE Choppa. Tešiť sa môžeš aj na Tekashiho a Tygu. Organizátori v rámci lineupu zverejnili aj slovenských interpretov. Nájdeš medzi nimi mená ako Separ, Pil C, Samey, Gleb, Kontrafakt, Dalyb či Saul. Zdroj: @frenchmontana

Rubicon festival sa nekoná po prvýkrát. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste tentokrát zaradili do lineupu aj amerických raperov?

Festival sme začali organizovať v roku 2022, odvtedy bol iba česko-slovenský line-up. Chceli sme v Nitre urobiť niečo, čo tam ešte nebolo. Keď sme diskutovali o mieste konania, či to bude Nitra alebo Bratislava, zhodli sme sa, že fanúšikom asi nevadí, či budú cestovať 20, 30, 40 či 50 kilometrov. Každé mesto má svoju kapacitu, a aj keby sme dali lístky zadarmo, viac ako 10 000 ľudí do tej Nitry nedostaneš.

O nejakom zahraničnom headlinerovi sme začali rozmýšľať už minulý rok. No vedeli sme, že to jedno veľké meno neurobí aj tak nejaký zvrat. Aj keby sme tam mali dobrého headlinera, ktorý stojí xy peňazí a dotiahne 500 ľudí navyše, je to ekonomický nezmysel. Nedonesie masu ľudí, ktorú by sme si predstavovali za taký honorár, ktorý ten americký interpret má. Bolo to pre nás nerentabilné. Preto sme sa teraz rozhodli staviť skôr na kvantitu.

To bola myšlienka od začiatku?

Samozrejme, že sme pracovali s viacerými verziami. Prvotná myšlienka bola priniesť sem jedno áčkové meno. No povedali sme si, že vzhľadom k tomu, koľko je aj eventov a festivalov v okolí, to nebude stačiť. Tak sme išli do toho, že to urobíme z viacerých „menších“ mien.

Aj ten najväčší headliner bude na ďalšie ročníky inak s nami komunikovať, ak uvidí, že máme nejaký background. Má to svoju postupnosť. Snažíme sa hlavne náš festival zviditeľniť a dostať sa do povedomia.

Ako ste teda začali premýšľať nad line-upom?

Začali sme zháňať mená a nejako sme ten line-up vyskladali. Samozrejme, išli sme hneď po tých najväčších menách. Potom sme robili back-up plány s tým, že ak nevyjde naozaj nejaké veľké meno, tak čo by mohlo vyjsť bolo práve to, že zavoláme veľa mien. To znamená, že nie jeden headliner, ale slovenskí, českí interpreti a osem amerických mien.

Line-up je poskladaný aj s ohľadom na to, aká cieľovka ho môže počúvať. Máme interpretov, ktorých poznajú prevažne mladí ľudia. Sú tam mená ako Tyga či French Montana, ktorý je trošičku aj pre staršiu cieľovku. Čiže každý fanúšik hip-hopu by si tam mal niečo nájsť.

S akým headlinerom ste pracovali od začiatku?

Kanye West.