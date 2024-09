Slovenskej jednotke v kanoistike sa niekto vymočil do lode. Myslí si, že ide o pomstu

Eliška Mintálová je reprezentantka Slovenska juniorského aj seniorského tímu v kanoistike.

Eliška Mintálová je slovenská najúspešnejšia kajakárka. Na medzinárodnej úrovni preteká od roku 2016. V kanoistike je však aktuálne napätá atmosféra, svedčí o tom aj ohavný čin, ktorý sa stal 25-ročnej športovkyni.

Aj napriek tomu, že sezóna je ukončená, Eliška má stále chuť trénovať na vode. Keď prišla na tréning do Čunova, našla si v lodi moč. „Niekto mi naš*al do lode. Vedela som, že to, čo sa u nás v zväze deje, je hlboko za čiarou, ale toto je strašne detinské. Fakt grc,“ napísala na Instagrame.

Zdroj: Instagram/@elza.elimin

Celú situáciu detailnejšie opísala Eliška pre Refresher: „Vytiahovala som loď z hangáru, pozerám, že voda, no cítila som moč. Do toho je loď preliačená zo spodu a puknutá, túto loď som si chcela nechať na pamiatku, keďže je olympijská, no môžem ju rovno vyhodiť.“

Loď sa snažili niekoľkokrát umyť a vydezinfikovať, no podľa jej slov ten smrad nejde odstrániť. Kto ohavný čin spáchal, je zatiaľ neznáme. Športovkyňa má ale podozrenie.

„Do hangára majú prístup len ľudia z ŠCP (športové centrum) a ja ako Duklačka. Nemôžem ukazovať prstom, keďže nemám dôkazy, no myslíme si, že to boli tí, čo s nami vedú vojnu. Nemám dôkazy a nechcem, aby sa niekde zverejnilo, na koho poukazujem, žiaľ, kamery nie sú, nevieme sa dopátrať.“

K situácii vo zväze sa Eliška vyjadrila už v minulosti: „Namiesto podpory však len neustála konfrontácia a polená pod nohami. Prepáčte, už nevládzem. Som športovkyňa, ktorá naozaj miluje tvrdú prácu, pocit únavy, ale aj pocit radosti z dobrých výkonov. Žiaľ, v tejto atmosfére to možné nie je.“