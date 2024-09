Video ukazuje desivú simuláciu. Toto sa stane s tvojím telom, keď ťa prehltne veľryba

Žralok nie je jediný živočích, ktorého sa treba v oceáne báť.

Oceán v sebe skrýva mnoho nástrah a nebezpečných situácií, ktorých scenáre si vieš veľmi rýchlo predstaviť. Čo ti však pravdepodobne nenapadne je situácia, keby ťa zjedla veľryba. Ukážeme ti, ako by to mohlo vyzerať.

Keby ťa prehltol vorvaň, jeho masívne hrdlo by ťa začalo stláčať cez pažerák až do série žalúdočných komôr plných tráviacich kyselín. Tie by ihneď začali rozleptávať tvoje telo a aj keby sa ti podarilo vyhnúť sa im, kvôli nedostatku kyslíka by ťa čoskoro čakala smrť. Navyše by to nevyzeralo ako na videu, pretože by tam bola tma ako vo vreci, čo robí zážitok ešte viac desivým.

Nemusíš sa však báť. Veľryby bežne nekonzumujú ľudí a aj keď sa pár takýchto prípadov objavilo, veľryba človeka hneď vypľula. „Keď sa veľryby kŕmia, pohybujú sa naozaj rýchlo. A toto je len nehoda a ja si predstavujem, že veľrybu to tiež prekvapilo a pravdepodobne sa ho zbavila tak rýchlo, ako mohla,“ povedal pre NBC Boston Peter Corkeron, ktorý vedie výskumný tím veľrýb v New England Aquarium, odvolávajúc sa na prípad potápača, ktorého prehltla veľryba.