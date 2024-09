Rozbíjali si vzťahy a kradli si dokonca aj peniaze. Prečítaj si, kvôli čomu ukončili naši respondenti svoje priateľstvá.

Keď ťa zradí najlepší kamarát, je to jedna z najhorších skúseností. Od najlepšieho kamaráta očakávaš dôveru, lojalitu a podporu. Je to človek, na ktorého sa spoliehaš v dobrých aj zlých časoch, a keď ťa sklame, je to ako rana priamo do chrbta.

Ak si takúto skúsenosť nemal, si šťastný človek a okolo máš pravdepodobne tých správnych ľudí. Nájdu sa však aj takí, ktorí zažili príbehy ako z toho najhoršieho filmu. Na našom Instagrame sme vytvorili anketu, kde sme zozbierali anonymné príbehy od našich čitateľov.

Anketa: Zradil ťa niekedy človek, o ktorom si si myslel, že je tvoj najlepší kamarát? Bohužiaľ, áno. Nie, toto sa mi nestalo. Bohužiaľ, áno. 69 % Nie, toto sa mi nestalo. 31 %

Mená v tomto článku nie sú skutočné, nakoľko väčšina respondentov nechcela vystupovať pod vlastným menom. Redakcia však ich pravú identitu pozná.

Kamarátku som prichytila pri trojke s mojím frajerom

Katarína porozprávala príbeh, ktorý je ako vystrihnutý z filmu. To, čo na vlastné oči uvidela, by od svojho kamaráta nečakal asi nikto. Katka mala nový vzťah, ktorý trval niekoľko mesiacov. Po svojom boku mala aj dobrú kamarátku, s ktorou trávila veľmi veľa času. Hovorili si všetko, nič pred sebou netajili. Istý čas sa jej však kamoška začala vzďaľovať.

„Kamoška sa odo mňa viac a viac vzďaľovala. Vždy sme sa stretávali v meste na káve, no zrazu jej to robilo strašné problémy. Jednoducho, vždy ma odmietla a nemala na mňa čas. V tom čase sa mi zdalo, že aj môj priateľ sa akoby uzavrel do seba a chcel tráviť viac času sám.“

Katarína ďalej opisuje, že jedného dňa išla z pracovného stretnutia rovno k priateľovi bez toho, aby mu to oznámila. Už keď stála pri vchodových dverách počula, že je v byte viac ľudí. „Pomyslela som si, bože, on ma asi podvádza.“ Keďže mala kľúče, otvorila otvorila dvere.