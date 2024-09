Nicole Kidman vládne Netflixu. Jej nový seriál budeš chcieť zhltnúť za jeden deň

Seriál The Perfect Couple je vo väčšine krajín najsledovanejším seriálom na streamovacej platforme Netflix. Diváci chvália detektívnu zápletku a prirovnávajú minisériu k seriálu Big Little Lies.

Seriál The Perfect Couple zo sveta bohatých ľudí je na Netflixe už týždeň a zdá sa, že sa teší veľkej obľube divákov. Ako ukazujú údaje na webovej stránke FlixPatrol, nová miniséria je v mnohých krajinách na prvom mieste v sledovanosti. Diváci si pochvaľujú herecké obsadenie a rýchle tempo šesťdielnej série.

„Očakával som niečo podobné ako Big Little Lies a to som zhruba aj dostal. Je to len jednohubka v podobe diétneho kriminálneho seriálu, ktorý asi dlho nevydrží v hlavnej úlohe, ale šesť epizód má celkom dobré tempo, nie je tam veľa hluchých miest a herecké obsadenie je fajn,“ píše sa v recenzii ČSFD.

Niektorí si však museli zvyknúť na nový vzhľad Nicole Kidman. „Hoci som si musel zvyknúť na moju obľúbenú pôvabnú herečku, teraz už trochu inú (tvár zmenená plastickou operáciou), Nicole Kidman, minisériu s detektívnou zápletkou som si užil. Koncepcia scenára mi tak trochu pripomínala Big Little Lies," napísal jeden z divákov.

Seriál rozpráva príbeh Amélie, ktorá sa chystá vstúpiť do jednej z najbohatších rodín na ostrove Nantucket. Honosná svadba sa však skončí katastrofou. Len niekoľko hodín pred obradom sa nájde mŕtve telo a všetci svadobčania sa stanú podozrivými. V seriáli, ktorý režírovala Susanne Bier, účinkujú okrem Nicole Kidman aj Dakota Fanning, Liev Schreiber, Eve Hewson, Meghann Fahy a Michael Beach.