Orlando Bloom kvôli úlohe boxera schudol viac ako 20 kíl. Na premietaní drsného filmu ľudia omdlievali

Na schudnutie mal len tri mesiace.

Orlando Bloom musel kvôli roly boxera vo filmovej novinke The Cut schudnúť 20 kilogramov. O svojej premene hovoril pre Variety na filmovom festivale v Toronte. Diváci v Toronte už mohli film vidieť. Ide vraj skôr o body horor než boxerské šantenie. Niektorí ľudia preto údajne pri premietaní omdlievali.

Film rozpráva príbeh boxera pod vedením pochybného trénera, športovca na pokraji nervového zrútenia. Súťaží s časom, aby pred zápasom schudol potrebný počet kilogramov, hoci takáto strata ohrozuje jeho život.

A tak spolu so svojou postavou musel Bloom poriadne zredukovať svoju váhu. „V priebehu troch mesiacov som v podstate obmedzil jedlo až do obdobia tesne pred natáčaním, keď som bol najľahší. Schudol som 23 kíl, pričom na začiatku som mal asi 84,“ prezradil herec.

„Bola to aj psychická výzva. Keď niekoho dostatočne dlho kŕmite tuniakom a uhorkami,“ prezradil. Práve preto, že takéto chudnutie je aj psychicky náročné, sa film natáčal v opačnom časovom poradí. To znamená, že vo filme sa boxer usilovne snaží dostať do nižšej váhovej kategórie, ale v reálnom živote Bloom počas natáčania priberal.

„Bolo by pre neho nemožné cvičiť na diéte. Preto k nám prišiel najľahší a potom začal jesť. Znamenalo to teda, že sme museli najprv natočiť koniec filmu a až potom začiatok. Počas 25 dní, keď sme nakrúcali, pridával kalórie. A potom sa to strihalo naopak,“ objasnil režisér Sean Ellis.