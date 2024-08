S akými mýtmi o masturbácii sa stretávaš ty?

„Ľudia si stále myslia, že ide o neprirodzené či škodlivé správanie. Výskum však ukázal, že masturbácia je absolútne prirodzeným aktom,“ uviedla evolučná biologička z londýnskej univerzity Matilda Brindle, ktorá sa venuje skúmaniu počiatkov masturbácie medzi primátmi. Podľa výsledkov tohto výskumu je masturbácia súčasťou zdravého repertoáru sexuálneho správania. Napriek tomu je vo väčšinovej spoločnosti táto téma aj dnes tabuizovaná a spájaná s mnohými mýtmi.

Masturbáciu praktizovali už starovekí Gréci , ktorí ju považovali za normálnu a bežnú súčasť života mužov. V 18. storočí ju však cirkevné autority ostro odsúdili a lekári ju prehlásili za „ohavný hriech so strašnými následkami“ a príčinu všetkých duševných porúch. Z americkej klasifikácie duševných chorôb sa masturbácia dostala až v roku 1968

O masturbácii, ktorá bola v dávnej minulosti bežnou súčasťou života, sa s nástupom kresťanstva začalo šíriť množstvo poloprávd a mýtov. Cieľom bolo vydesiť ľudí a odstrašiť ich od „škodlivých myšlienok“ na sebauspokojovanie. A hoci dnes už len málokto verí tomu, že z masturbovania bude mať chlpaté dlane, existuje zopár mýtov, ktorým máme stále tendenciu veriť.

Môžeš si pravidelným masturbovaním privodiť zdravotné problémy alebo dokonca neplodnosť? Ako vplýva masturbácia na partnerský vzťah a kvalitu sexu? V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie mýty o masturbácii očami odborníkov a vedeckých štúdií.

Masturbácia znižuje kvalitu sexu a znižuje libido

Niektorí ľudia sa vyhýbajú masturbácii pretože veria, že pravidelná masturbácia negatívne ovplyvňuje kvalitu sexu a znižuje libido. Pravdou však je, že pravidelná masturbácia môže mať na sexuálny život partnerov pozitívny vplyv a zároveň, môže zvyšovať ich chuť na sex.

Vzťahový terapeut Jordan Dixon sa pre magazín Glamour vyjadril, že masturbácia ľuďom pomáha v spoznávaní samých seba a v nachádzaní sexuálnych potešení. „Toto poznanie nám umožňuje byť počas sexu s partnerom slobodnejšími, dokážeme si ho viac užívať,“ popísal.

Zdroj: Unsplash / Womanizer Toys

Spoločná masturbácia podporuje vzájomnú blízkosť a môže prehĺbiť puto medzi partnermi. Táto skúsenosť môže podľa odborníkov obohatiť a skvalitniť váš vzťah

Spoznávanie tela a objavovanie vlastnej sexuality počas masturbácie ti teda umožní zlepšiť aj sex s tvojím partnerom či partnerkou. Zároveň, môže byť podľa odborníkov pozitívnym nástrojom na riešenie problémov s predčasnou ejakuláciou u mužov, vďaka čomu bude samotný akt trvať dlhšie.

Stratíš schopnosť dosiahnuť orgazmus

Samotná masturbácia nemá vplyv na schopnosť dosahovať orgazmus pri klasickom sexe. Problém však môže nastať, ak si zvykneš na svojrázny štýl masturbácie, ktorý sex s druhou osobou nedokáže napodobniť.

Počas masturbácie (či už rukou, alebo pomocou sexuálnych pomôcok) totiž dochádza k jednému pohybu či druhu intenzívnej stimulácie. Keď si tvoje telo na tento intenzívny pocit zvykne, môže byť ťažšie dosiahnuť orgazmus pri klasickom sexe.

Riešením môže byť napríklad striedanie erotických hračiek, kedy každá stimuluje klitoris iným spôsobom. To isté platí v prípade mužov, ktorí by taktiež mali pri masturbovaní striedať viaceré druhy dotyku, tlaku a stimulácie. Takto sa vyhneš tomu, že si tvoje telo zvykne na jeden druh stimulácie.

Zdroj: Unsplash / We-Vibe Toys

Masturbácia je nebezpečná pre tvoje zdravie

Oslepneš, budeš mať chlpaté dlane, zmenší sa ti penis alebo si natrhneš pošvu. Toto sú asi tie najbizarnejšie tvrdenia, s ktorými sa v súvislosti s masturbovaním môžeš stretnúť. Pravdou je, že z masturbácie nemôžeš ani oslepnúť, ani urýchliť rast vlasových folikul na dlaniach. A nie, ani penis sa ti natrvalo nezmenší.

Pravidelná masturbácia teda nemá zdravotné riziká. Práve naopak, štúdia z roku 2003 ukázala, že muži, ktorí mali ejakuláciu viac ako päťkrát týždenne, mali znížené riziko vzniku rakoviny prostaty.

Pri príliš dlhej alebo intenzívnej masturbácii však môže dôjsť k vzniku odrenín na penise, preto nezabúdaj na lubrikačný gél. Čo sa týka úrazov ako natrhnutie pošvy či zlomeniny penisu, tie hrozia skôr pri neopatrnom pohlavnom styku s druhou osobou. Ten totiž môže prinášať rôzne riziká.

Bolestivému sexu či natrhnutej pošve môžeš predísť aj použitím lubrikačného gélu . Ten zvlhčuje prostredie sliznice a minimalizuje prípadné nepohodlie pri pohlavnom styku.

Masturbácia je nevera

Niektorí ľudia sa domnievajú, že masturbácia do zdravého vzťahu nepatrí alebo ju dokonca považujú za istý druh nevery. Zdravý vzťah by mal byť založený na dôvere, komunikácii, vzájomnom rešpekte a láske. Avšak to, či partneri masturbujú, nevypovedá o kvalite ich partnerského vzťahu.

Naopak, podľa odborníkov je celkom normálne a zdravé venovať sa masturbácii aj vtedy, keď si práve v spokojnom vzťahu. Nielen sexuálna, ale akákoľvek autonómia je dôležitou súčasťou zdravého vzťahu.

Masturbácia a sex sú dva samostatné nástroje na dosiahnutie sexuálnej spokojnosti. Problém nastáva, ak masturbácia vo vzťahu nahrádza citové a fyzické spojenie s partnerom.

Sexuologička Emily Morse pre portál well+good uviedla, že masturbácia posilňuje sebalásku a sebadôveru, zároveň je skvelým spôsobom ako si oddýchnuť, zbaviť sa stresu a zrelaxovať sa po náročnom dni. Schopnosť dopriať si čas osamote je jedným zo základných predpokladov spokojného vzťahu. Pokojne tento čas využi na masturbáciu.

Masturbácia môže spôsobovať neplodnosť

V súvislosti s mužskou masturbáciou sa objavuje tvrdenie, že príliš častá ejakulácia môže spôsobovať neplodnosť. Spermie sa v zdravom organizme tvoria neustále, takže nezáleží na tom, či muž dosiahne orgazmus dvakrát denne, alebo dvakrát týždenne.

Pravidelná ejakulácia nemá vplyv na množstvo ani kvalitu spermií. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že pravidelná masturbácia môže mať pozitívny vplyv na množstvo spermií. To isté platí aj o ženskej masturbácii. Ani v tomto prípade sa nepreukázal žiaden negatívny vplyv na plodnosť.

Zdroj: Unsplash / Lovense Toys

Masturbácia znižuje stres, zlepšuje spánok a tlmí bolesť

Áno, áno, áno! Konečne tvrdenie, ktoré je pravdivé. Počas masturbácie a následného orgazmu dochádza k uvoľňovaniu endorfínov, oxytocínu či dopamínu, ktoré prispievajú k znižovaniu stresu a k zlepšeniu nálady. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že počas orgazmu dochádza k aktivovaniu istých zložiek imunitného systému.

Masturbácia môže byť skvelým riešením spánkových problémov. Keď sa večer uvoľníš a dopraješ si príjemný relax zakončený orgazmom, rýchlejšie zaspíš a zvýši sa aj kvalita tvojho spánku.

Ak ťa počas menštruácie trápia kŕče, nafukovanie či bolesti prsníkov, vyskúšaj masturbáciu. Štúdia nazvaná „menstrubation“ totiž naznačila, že masturbácia by mohla byť účinným liekom na bolestivú menštruáciu. Z rozsiahlej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 486 ľudí s menštruáciou, vyplynulo, že masturbácia môže mať významný pozitívny vplyv na frekvenciu menštruačných bolestí.