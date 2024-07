Fanúšik kopol do plastovej stoličky na zápase MOL Cupu medzi Viktoriou Plzeň a Spartou Praha 22. mája. Podľa polície mu za tento čin hrozí až trojročné väzenie.

Štyridsaťdvaročný muž opakovane kopal do plastovej stoličky, ktorá dopadla na ihrisko do priestoru komentátorov Českej televízie a jedného z nich ľahko zranila. Polícia muža podozrieva z výtržníctva.

„Na hracej ploche opäť skončila ďalšia stolička. Keďže muž bol už v minulosti za rovnaký čin odsúdený, hrozí mu v prípade dokázania viny až trojročné väzenie,“ citovali Novinky.cz policajnú hovorkyňu Michaelu Raindlovú.

Na videu vidieť, ako prvá stolička pristála pri nohách komentátora. O niekoľko sekúnd neskôr prichádza druhá stolička, ktorá ho už zasiahla.

Podozrivý nebol jediný, kto neovládol emócie zo zápasu, po jeho skončení vstúpili na ihrisko fanúšikovia oboch tímov a začali sa navzájom napádať. Organizátori nedokázali situáciu upokojiť sami, a tak im na mieste pomáhala poriadková polícia.

Fanúšikovia počas hádky hádzali na hraciu plochu najrôznejšie predmety a futbalisti utiekli do bezpečia. „Nerád by som to príliš komentoval. Myslím si, že bolo zrejmé, čo sa stalo. Myslím, že základom je, aby sa hráči a realizačné tímy cítili bezpečne. A to sa dnes po záverečnom hvizde nestalo, na ihrisku sme sa necítili bezpečne,“ povedal po zápase pre Českú televíziu dánsky tréner Sparty Brian Priske.

Zdravotníci po zápase riešili niekoľko zranení. Napríklad zranenie dievčaťa, ktoré sa nadýchalo dymu z pyrotechniky, alebo následky pádu malej reklamnej tabule na diváka v okolí štadióna.