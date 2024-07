Po prechode na euro čelí chorvátska ekonomika zdražovaniu. Citeľne vyššie ceny sú nielen v reštauráciách a baroch, ale aj v potravinách. Mäso stojí trikrát viac ako u nás.

Chorvátsko je bez pochýb jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. Každoročne je na internete veľká diskusia o cenách v krajine. Kým niektorí tvrdia, že sa rapídne zvýšili, podľa iných sú porovnateľné so Slovenskom a nevidia tam veľký rozdiel. Od minulého roka Chorváti však platia eurom a krajinu tiež zasiahla inflácia. Rozhodla som sa na vlastné oči presvedčiť, či sú ceny v Chorvátsku naozaj také vysoké a či sa oplatí na Jadrane dovolenkovať.

Na týždňovú dovolenku do Trogiru sme sa vybrali dve kamarátky a cestovali sme tesne pred začiatkom hlavnej sezóny, na prelome júna a júla. Aj napriek tomu, že prázdniny ešte väčšine Európanom, ktorí v krajine dovolenkujú len začínali, mesto praskalo vo švíkoch a o turistov nemali gastroprevádzky a prevádzkari služieb núdzu.

V tomto článku si prečítaš: Aké výrobky boli v hypermarkete predražené najviac.

Kde sme si dali raňajkové menu za 5 eur.

Koľko sme priemerne zaplatili za večeru pre dve osoby.

Aká je cena piva.

Koľko stoja prílohy k hlavnému jedlu.

Taxikári jazdia na čierno a zarábajú na nevedomosti turistov

V Chorvátsku som sa prepravovala prímestskou dopravou aj taxíkmi. Za autobus z letiska vzdialeného necelých 5 kilometrov od mesta som zaplatila 3,50 €. Vzhľadom na to, že sme prileteli skoro ráno považujem cenu za prívetivú. Keďže sme museli čakať na ubytovanie, túlali sme sa ráno mestom a do miesto sme sa rozhodli ísť taxíkom. Ubytovanie bolo vzdialené od miesta vyzdvihnutia asi 4 kilometre. Pôvodne sme sa chceli odviezť službou Bolt, no žiadny z vodičov nebol dostupný. Našli sme preto súkromnú taxi službu. Taxikára sme sa na cenu vopred nespýtali, pretože sme nepredpokladali, že by mohla byť taxa vysoká, vzhľadom na vzdialenosť. Po asi 6 minútovej ceste si vodič vypýtal 20 eur a nevydal žiadny doklad. Keďže sme sa nemohli odvolať na vopred dohodnutú cenu, zaplatili sme, koľko si vypýtal.

O niekoľko dní neskôr sa nám podarilo odviezť aj Boltom po rovnakej trase za 6 eur. Taxikára som sa pýtala, prečo nie je Bolťákov viac a prečo taxikári jazdia radšej ako súkromníci. Vysvetlil mi, že služba Bolt má z jázd províziu a vodiči radi jazdia sami za seba. Zároveň vďaka tomu môžu upravovať subjektívne cenník a občas zarobiť na nevedomosti turistov, čo sa stalo aj nám.

Kuracie prsia majú v potravinách trikrát drahšie ako na Slovensku

Počas pobytu sme nakupovali v malých potravinách, ale i v hypermarkete. Aj napriek tomu, že niektoré potraviny stáli približne rovnako ako na Slovensku, vo väčšine prípadov boli drahšie. Priemerný nákup na pláž, ktorý obsahoval pečivo, vody a slané snacky vyšiel pre dve osoby na 15 eur.

Denný nákup na pláž, ktorý obsahoval 4 kusy tradičného pečiva burek, dva kusy vanilkového pečiva a dva nápoje stál 14,54 €. Zdroj: Refresher / Radoslava Juračková

Ceny väčšiny základných potravín boli vyššie. Porovnateľný bol napríklad malý chlieb za 1,50 € či niektoré ovocie a zelenina, ktoré väčšinou stálo podobne ako u nás alebo menej.

Najväčší rozdiel bol pri mäsových výrobkoch. 800 g chladených kuracích pŕs stálo 13,79 €. 700 gramov slaniny stálo 18,19 €, 150 gramové balenia šunky alebo suchej salámy priemerne stáli okolo 3 eur.