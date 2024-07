Petra Vlhová prezradila, kedy sa vráti na svah. Zotavuje sa podľa plánu

Lyžiarka už pol roka intenzívne rehabilituje zranené koleno. Úraz sa jej stal v Jasnej.

Petra Vlhová má za sebou náročné obdobie. Na konci januára sa jej stal na obrovskom slalome Svetového pohára v Jasnej úraz. Počas zjazdu spadla a roztrhla si predný krížny väz v kolene. Nasledovala operácia vo Švajčiarsku, po ktorej sa lyžiarka zotavuje. Vlhová pre Šport24 prezradila, ako sa jej darí a kedy by sa mohla vrátiť na svah.

Majsterka slalomu priznala, že proces zotavovania je náročný, no jej stav sa postupne zlepšuje. „Začiatky boli ťažké, stratila som svalstvo a v podstate som nemohla nič robiť. Keď som potom začala s aktívnou rehabilitáciou, výsledky som videla po dvoch-troch týždňoch a aj to úplne minimálne. Možno nejaký krok dopredu, no niekedy aj dva späť. Teraz je to už lepšie, ale stále nie je koleno stopercentné,“ povedala lyžiarka pre portál.

Lyžiarka začína už aj športovať a zranenie intenzívne rehabilituje. „Postupne sa snažím zaťažovať operované koleno. Päť mesiacov odvtedy, čo som sa zranila, teda od 20. júna, už chodím aj do posilňovne, aby som nabrala čo najviac svalstva. Behám teda ešte pomenej, ale pre zmenu veľa bicyklujem, plávam a nedávno som začala aj korčuľovať,“ opísala svoju rutinu.

Pokiaľ ide o návrat na svah, je optimistická a lyžovať chce začať ešte toto leto. „Rada by som na nich stála koncom augusta, v septembri polyžovala a následne odletela na sústredenie do Argentíny. Teda taký je plán,“ priblížila lyžiarka.