RECENZIA - Tiché miesto: Prvý deň je skôr emotívnou drámou o ľudskosti než desivým hororom

Ako dopadol prequel známej hororovej série?

Zomierajúca žena, na smrť vydesený britský džentlmen a jeden najtichší kocúr na svete sa vybrali na potulky spustošeným New Yorkom, keď na každom rohu číhajú obrovitánske krvilačné monštrá z cudzej planéty. Nevieš, o čo ide?

No predsa o očakávaný prequel známej hororovej série A Quiet Place s podtitulom Day One. Nájdeš ho už v programe slovenských kín, a ak cez víkend nemáš čo robiť, to najbližšie od tvojho domu by si veru mal navštíviť.

Prvý diel z pera Johna Krasinského, ktorý si zahral rovno jednu z hlavných úloh a sám si to aj zrežíroval, sme videli ešte v roku 2018. Solídne, i keď o triedu slabšie pokračovanie o mimozemšťanoch, ktorí nič nevidia, ale o to lepšie počujú, prišlo o dva roky neskôr.



V najnovšej časti sa vraciame do minulosti, konkrétne k osudovému dňu, keď votrelci prišli na Zem a nastolili absolútny chaos. Na režisérskej stoličke tentoraz Krasinského vystriedal Michael Sarnoski (predtým nakrútil len jeden celovečerák, drámu Pig, s Nicolasom Cageom).

Nikto nechce zomrieť sám

Hlavnou hrdinkou novinky je ťažko chorá Samira (stvárnila ju oscarová Lupita Nyong’o, ktorú si môžeš pamätať z drámy 12 Years a Slave alebo zo strhujúceho hororu Us). Zomiera na rakovinu a svoj osud už rezignujúco prijala. Ostal jej len cynizmus, ktorý rozosieva všade naokolo, a prítulný štvornohý kocúr bez mena.

Napriek tomu, že je zmierená s istou smrťou, keď sa prvýkrát pozrie do papule obrovského monštra, ihneď pochopí, že chce žiť ďalej a neplánuje sa dať roztrhať na kusy. Teda aspoň nie, pokým si dá vytúženú pizzu z obľúbenej prevádzky v Harleme.

K „vlčici samotárke“ sa zrazu pripojí ďalší preživší, bojazlivý Brit Eric (Joseph Quinn, ktorého si určite pamätáš ako dlhovlasého metalistu Eddieho zo seriálu Stranger Things). Samira ho vedome odháňa, pretože má rada samotu a nechce mať nikoho na krku, s odstupom času zisťuje, že si navzájom môžu pomôcť. A koniec koncov, nikto predsa nechce zomrieť sám.

Zabudni na nepretržitú akciu

Ak ťa trocha znepokojuje, že medzi hercami figurujú skôr neopozerané tváre a nie hviezdy z pôvodných dvoch dielov ako Krasinski, Emily Blunt či Cillian Murphy, nemusíš sa toho vôbec báť. Je to skôr výhoda. Ústredná dvojica skvele dopĺňa komornú atmosféru a „artový“ nádych snímky. Nečakaj blockbuster s prehnanou rapidmontážou a nepretržitou akciou, pri ktorej nebudeš vedieť ani dýchať.



Sarnoski postavám pomaly dodáva dušu a necháva ich vydýchnuť, užiť si (možno posledné) momenty. Aj preto jeho najnovší film pripomína miestami skôr emotívnu drámu o ľudskosti než desivý horor s množstvom jump scarov. Nemaj však strach. Akčných scén nájdeš aj tu niekoľko a niektoré sa ti, či chceš alebo nie, vryjú do pamäti.



Na druhej strane v rámci postapokalyptických filmov nie je One Day až taký inovatívny a originálny, ako by sme si možno žiadali. Viac-menej všetko sme už videli inde a často lepšie. Ani čo sa týka emócií, snímka nezasahuje srdce diváka tak ako predchádzajúce dva diely (chcelo by to menej pátosu a viac „cool“ scén).



Napriek tomu ide stále o nadpriemernú „pocitovku“, ktorá si zaslúži tvoju pozornosť najmä vďaka režijnej úprimnosti. Cítiť, že Sarnoski sa na nič nehrá a cibrí si svoj rukopis. Keď ho vycibrí dostatočne, možno nám pri jeho dielach bude padať sánka. Zatiaľ to je „len“ na slušných sedem bodov z desiatich.