Eddie Murphy prezradil, kedy vyjde Shrek 5. Rozhodlo sa aj o tom, či bude mať ikonický Oslík vlastný film

Pokračovanie legendárnej rozprávky je na obzore. Uvidíš ho skôr, ako by si čakal.

Vyzerá to tak, že sa takmer po 15 rokoch dočkáme pokračovania Shreka. Eddie Murphy, ktorý prepožičal svoj hlas ikonickému Oslíkovi z rozprávky, v rozhovore pre Collider prezradil, že na filme už pracujú, a povedal, kedy by mohol prísť do kín.

„Začali sme natáčať Shreka 5 pred niekoľkými mesiacmi. Máme za sebou prvé klapky a budeme na tom tento rok pracovať aj to dokončíme,“ povedal herec.

„Shrek naozaj prichádza a Oslík bude mať svoj vlastný film, budeme pracovať aj na ňom,“ ozrejmil Murphy a potvrdil, že sa môžeš tešiť aj na spin-off o Oslíkovi. Ten je jednou z najobľúbenejších postáv a už v minulosti sa šuškalo, že by mohol dostať priestor vo vlastnom filme.

Informácie o vydaní filmu unikli omylom už v minulosti

Koncom minulého roka na verejnosť omylom unikol dátum vydania filmu. Tvorcovia informáciu neskôr stiahli. Zamestnanec spoločnosti NBC Universal vtedy omylom na sociálnej sieti LinkedIn zverejnil, že pokračovania sa dočkáme v roku 2025.

„Musíte si dať pozor, aby ste implementovali základné prvky, ktoré si diváci obľúbili, a robiť všetko pre to, aby ste ich rešpektovali. A potom tvrdo pracovať na budovaní príbehu a nových postáv, ktoré vás zavedú na celkom nové miesta. Pôvodné herecké obsadenie je veľmi dôležité,“ povedal portálu Variety v apríli minulého roku producent Chris Meledandri a načrtol charakter pokračovania animáka.