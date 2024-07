Navštívili sme butik Laury Vizváryovej Tu sa oblečiem: O tom, ako Boris Kollár míňa peniaze, má veľa ľudí zlé predstavy, hovorí

Laura Vizváryová aktuálne tvorí pár s Borisom Kollárom. Vlastní butik Tu sa oblečiem, ktorý obľubujú aj známe mená. My sme ju v butiku navštívili a porozprávali sme sa o jej začiatkoch, speváckej kariére aj o tom, ako s Borisom trávia spoločný čas.

Laura Vizváryová od roku 2016 vlastní butik Tu sa oblečiem na Laurinskej ulici v Bratislave. Dennodenne vstúpi do obchodu množstvo turistov, no nakupujú u nej aj mnohé známe tváre slovenského šoubiznisu, ako napríklad Alexandra Orviská či influencerka Karolina Shawty. Laura je okrem toho známa aj tým, že momentálne tvorí pár s Borisom Kollárom, s ktorým má syna Abnera.

Do butiku sme sa vybrali ráno, hneď od otvorenia mali plno. Laura do centra mesta dorazila so svojím synom, v kaviarni oproti butiku sme prebrali jej podnikateľské začiatky, spevácku kariéru aj vzťah s Borisom Kollárom. „Spevu som sa venovala celý život. Hudba bola mojou prioritou, pochádzam z hudobníckej rodiny. Vyštudovala som hudobno-dramatický odbor v Bratislave na konzervatóriu, veľa ma toho naučila aj Anita Soul. Poznáme sa, pretože je partnerka môjho strýka. Účinkovala som aj v súťaži X Factor, kde som potom tvorila súčasť skupiny Joys.“

Laura hovorí, že si po šou založila vlastnú kapelu, s ktorou aj vystupovala. Hudobnú kariéru jej prerušilo nečakané tehotenstvo. „Vtedy som vedela, že budem musieť začať reálne zarábať a postaviť sa na vlastné nohy. Dovtedy som bývala u rodičov, jediné, čo som riešila, bolo štúdium a spev. Zo srandy som sa začala venovať móde a uchytilo sa to,“ hovorí pre Refresher Laura.

Butik mi zafinancovali rodičia, učila som sa od nich

Laura začala s módou podnikať v roku 2015. Jej prvá prevádzka pod značkou Tu sa oblečiem bola na Štúrovom námestí v Bratislave. Bol to dvojposchodový obchod. Neskôr vlastnila predajňu aj na Kamennom námestí, no dnes je šťastná, že sa jej podarilo dostať do úplného centra Starého Mesta. „Milujem Staré Mesto a mojím snom bolo vždy mať predajňu práve tu. Toto miesto má pre mňa najlepší vibe. Bolo veľké šťastie, že som sa dostala práve k tomuto priestoru. Takto ten obchod ani nevyzeral, vstup nebol z ulice, ale z pasáže. Museli sa schváliť rôzne povolenia, aby to mohlo vyzerať tak ako teraz.“

Podnikať s módou ju vraj naučili rodičia, ktorí sa tomuto biznisu venujú už viac ako 35 rokov a butik jej na začiatku zafinancovali: „Precestovali veľa krajín. Ja som s nimi začala cestovať do talianskych fabrík. Mala som zo začiatku aj vlastné kolekcie. Potom som vyskúšala aj Turecko, čo ma tiež veľmi milo prekvapilo. Mali tam dobré materiály, ale cenovo sú už drahší ako Taliansko. V Poľsku sa mi tovar nepáčil. Príde si tu na svoje každý. Kúpite u mňa topánky aj za 20 eur, ale viete tu nájsť kúsky aj za 300 eur, napríklad šaty z kvalitného hodvábu.“