PRIESKUM: Streda je malý piatok. Generácia Z hovorí, že víkend sa začína už v strede týždňa

Zatiaľ čo predchádzajúce generácie boli zvyknuté pracovať celý týždeň, aby si cez víkend oddýchli, generácia Z a mileniáli to majú trochu inak.

Podľa generácie Z sa víkend začína už v stredu. Takmer tretina Britov do 40 rokov považuje stredu za začiatok víkendu, pretože vo štvrtok a v piatok majú už home office. Prieskum tiež odhalil, ktorý deň je pre nich ideálny na návštevu podniku alebo organizovanie večierkov.

Dve tretiny účastníkov prieskumu uviedli, že v pondelok a utorok sa snažia cvičiť, zdravo sa stravovať a chodiť skôr spať – vraj preto, lebo tým šetria peniaze, informuje Daily Mail. „Žiť“ sa začína až od stredy.

Práve stred týždňa je zlomovým bodom, keď začínajú oddychovať a prestávajú myslieť na prácu. Takmer štvrtina si myslí, že chodiť von len v sobotu a nedeľu je zastarané. V rámci prieskumu sa taktiež zistilo, že pre 22 % ľudí je najlepším dňom na rande streda. Údajne je to aj najlepší deň napríklad na hľadanie lacných lístkov do kina. Približne 78 % sa po strede teší už na nadchádzajúci víkend.

Zdroj: Unsplash/Wiktor Karkocha/na voľné použitie

Prieskum na vzorke približne 2 000 ľudí vo veku 18 až 40 rokov uskutočnila platforma na donášku jedla Just Eat. Zistilo sa aj to, že obedové balíčky prestávajú byť uprostred týždňa populárne a väčšina ľudí začína nakupovať jedlo spontánne. Briti tiež nakupujú uprostred týždňa na víkend a dopĺňajú si veci do domácnosti.