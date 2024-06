Exmanžel Zuzany Čaputovej prehovoril o nádore dcéry. „Bolo to ťažké pre nás všetkých,“ povedal otec

V roku 2019 našli jej mladšej dcére nádor na mozgu.

V pondelok obletela Slovensko správa, že Zuzana Čaputová v roku 2019 takmer nenastúpila do funkcie. V knižnom rozhovore českého týždenníka Respekt s názvom Nestratiť sa sama sebe priznala, že týždeň pred inauguráciou sa dozvedela, že jej mladšia dcéra Emma má nádor na mozgu.

Séria vyšetrení však ukázala, že nález nie je nebezpečný. Náročné obdobie v rodine bývalej prezidentky opísal pre Nový Čas jej bývalý manžel Ivan Čaputa.

Rodina prežívala ťažké časy

Dcéra Emma sa dlhodobo sťažovala na bolesti hlavy a Zuzana Čaputová ju dala vyšetriť spolu so staršou dcérou, ktorá sa zranila počas hodiny telesnej výchovy. „Bola to veľká emocionálna strela do najslabšieho miesta, ktoré mám – moje deti. Alebo presnejšie do najsilnejšieho miesta,“ povedala v rozhovore Čaputová.

„Bolo to ťažké obdobie pre nás všetkých, ale veril som, že to bude v poriadku. Postupné vyšetrenia potvrdili, že by ten nález nemal byť nebezpečný. Ale neistota na začiatku a obava boli ťažké pre všetkých, najmä pre Emmku,“ zdôveril sa Ivan Čaputa pre Nový Čas.