Viktor Vincze sa stal pilotom Boeingu 737. Nejde o zadné dvierka kvôli situácii v Markíze, odkázal fanúšikom

Na sociálnej sieti sa pochválil splneným snom.

Moderátor Viktor Vincze si splnil sen a oficiálne sa stal pilotom lietadla Boeing 737. Jeho prvý let smeroval do Grécka. Na sociálnej sieti sa pochválil, že do destinácie odviezol svojich prvých pasažierov, ktorí smerovali na dovolenku.

„Uprostred komplikovaných dní sa mi dejú aj krásne veci. Ako pilot Boeingu 737 som uplynulý víkend odviezol svojich prvých pasažierov – dovolenkárov – do Grécka. Ďakujem mega ľudskému kapitánovi Robertovi Halmešovi a všetkým v AirExplore, ktorí mi toto všetko umožňujú zažívať aj popri televíznej práci,“ napísal na sociálnej sieti.

Pod príspevkom vylúčil konšpirácie o tom, že by bola kariéra pilota vzhľadom na aktuálnu situáciu v Markíze jeho zadnými dvierkami. „Za týmto dňom som išiel roky bez ohľadu na aktuálnu situáciu. Nechystal som si ho ako zadné dvierka, je to splnený sen,“ napísal Vincze.