Navštívil som predajnú výstavu exotických zvierat: mohol si si tu kúpiť hada za dvetisíc eur, ale aj ochutnať čipsy z cvrčkov

Na predajnej výstave Svet Exotiky mali ľudia šancu vidieť zvieratá, aké nenájdu ani v ZOO.

Tridsaťpäť predajcov zo Slovenska, ale aj z Česka, ktorí sa minulý týždeň stretli v Martine, mali v ponuke rôzne vzácne druhy exotických zvierat, aké len ťažko nájdeš v bežných chovproduktoch. Na druhej strane je to aj pochopiteľné, keďže hada za dvetisíc eur by si asi nekúpil „bežný zákazník“ chovateľských potrieb.

„Naši chovatelia sú skutoční odborníci, ľudia nás navštevujú hlavne pre nich. Niektorí ponúkajú vzácne druhy, aké sa chovproduktom neoplatí predávať a inde ich nekúpiš. Keďže dané druhy aj chovajú, vedia odborne poradiť, ako začať s chovom. Zákazníkom dokážu dať veľakrát omnoho lepšie informácie než zamestnanci chovateľských potrieb, lebo je takmer nemožné, aby vedeli dokonale radiť o všetkých zvieratách, ktoré majú v predajni,“ priblížil pre Refresher iba 19-ročný organizátor predajnej výstavy Michal Pazúrik.

Ešte predtým, než sa spoločne vydáme zistiť, či potrebuješ nejaké povolenie na chov jedovatých zvierat, a povieme ti, aké najdrahšie druhy sme na predajnej výstave našli, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Za koľko eur predávali najdrahšie exotické zviera na predajnej výstave.

Či potrebuješ mať povolenie na chov jedovatých zvierat.

Ako mi chutili čipsy z cvrčkov a sušené červíky.

Koľko eur stojí najdrahšia tarantula.

Čo ovplyvňuje ceny exotických zvierat.

Aké druhy pavúkov si najviac kupujú ženy a deti.

„Interaktívny zážitok“ s exotickými zvieratami

Keď prídem na predajnú výstavu Svet Exotiky, martinská športová hala Podháj sa už hemží ľuďmi. Nezostáva mi teda nič iné, než si vyčkať rad s ostatnými návštevníkmi. Ide svojím spôsobom o nezvyčajnú atrakciu, a preto ma neprekvapuje, že väčšinu z nich tvoria rodinky so zvedavými deťmi.

Len čo sa dostanem dovnútra, zoznámim sa s organizátorom celého podujatia Michalom Pazúrikom. Je prinajmenšom pozoruhodné, že za takouto veľkou akciou stojí iba 19-ročný chalan. Keď sa dáme do reči, ihneď mi prezradí, že za posledný týždeň toho veľa „nenaspal“. Okrem plánovania výstavy sa totiž musel pripravovať aj na prijímacie skúšky na vysokú školu a zmaturovať. Súdiac podľa veľkej návštevnosti však jeho vynaložené úsilie stálo za to.

Výstava Svet Exotiky v Martine. Zdroj: Svet Exotiky/Archív

„Domnievam sa, že nás dnes prišlo pozrieť zhruba dvetisíc návštevníkov,“ priblíži mi Michal a navrhne, že si prejde celú výstavu so mnou. Podľa jeho slov budem mať dnes šancu stretnúť až tridsaťpäť predajcov z rôznych kútov Slovenska, ale aj Českej republiky.

„Ak by sme stoly všetkých vystavovateľov poukladali na dĺžku vedľa seba, urobili by sme pás dlhý približne 200 metrov. Síce sa to takto na prvý pohľad nezdá, ale je ich tu fakt veľa. Každý z nich pritom vystavuje niečo iné – niečo výnimočné, čo u konkurencie nenájdeš,“ prezrádza mi mladý organizátor s nadšením v hlase.

Keďže mám dojem, že na predajnú výstavu prišlo viac rodín s deťmi než samotných chovateľov, nedá mi sa Michala nespýtať, pre akých návštevníkov sú vlastne podobné podujatia určené.