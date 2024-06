Šéf Oktagonu: Nič väčšie ako odvetu storočia nezažijeme ďalších 10 rokov. Je však šanca, že bude aj zápas Végh vs. Vémola 3

Už v sobotu zažijeme MMA turnaj, aký nemá obdobu. Na futbalovom štadióne nastúpia do odvety dve legendy a rivali Karlos Vémola a Attila Végh. Nielen o tomto veľkolepom turnaji sa s nami porozprával Pavol Neruda, spolumajiteľ organizácie Oktagon MMA.

Na tento moment sme čakali takmer päť rokov a je to konečne tu. V sobotu 8. júna sa dočkáme vyvrcholenia obrovskej športovej rivality medzi Karlosom Vémolom a Attilom Véghom a dozvieme sa, kto z nich získa miesto na tróne domáceho MMA.

Turnaj Oktagon 58 bude jedinečný z niekoľkých dôvodov. Ako Pavol Neruda v rozhovore hovorí, niektorým bojovníkom sa pri nástupe možno podlomia kolená. Zažijú totiž niečo, čo ešte nezažili, a na fanúšikov čaká šou plná hviezd.

Čím je odveta medzi Vémolom a Véghom výnimočná? Akú ďalšiu veľkú métu pred sebou Oktagon má? A čo rozhodlo o tom, že neuvidíme zápas Peňáz vs. Čapo, na ktorý sa tisíce fanúšikov tešili? Aj to sa dozvieš v našom rozhovore.

Zápas storočia sa konal 9. novembra 2019. Zdroj: Oktagon MMA

Oktagon bude mať najväčší turnaj v histórii organizácie. Keď si predstavíte, že vchádzate na zaplnený futbalový štadión, aké emócie to vo vás vyvoláva?Sú to veľmi silné pocity. Už roky si totiž predstavujem, aké by to bolo stáť na MMA turnaji na plnom futbalovom štadióne. Nedokážem povedať, ako ma to zasiahne, pretože to bude absolútne jedinečné. A dúfam, že to bude ten moment, na ktorý budeme všetci spomínať celý život.

A aký efekt to podľa vás bude mať na bojovníkov?

Myslím si, že si tú veľkosť iba málokto uvedomuje. Samozrejme, všetci hovoria, že sa tešia a sú nadšení, čo je pochopiteľné. Ja som však už stál v rohu toho štadióna a v tej chvíli som si hovoril, že stáť tu ako bojovník pred toľkými ľuďmi, tak sa vám pred tou veľkosťou musia podlomiť kolená. A to aj skúseným borcom. Naozaj to so mnou zamávalo. Myslím si, že keď tam bojovníci nastúpia, tak budú ohromení. V tej chvíli si uvedomia, že sú všetky oči uprené na nich. Bude to mať na bojovníkov určite veľký vplyv.

Hlavným zápasom bude najočakávanejšia bitka v histórii domácej scény Karlos Vémola vs. Attila Végh 2. Podľa kurzov je Attila favorit. Je favorit aj vo vašich očiach?

Musím povedať, že áno. Mám z neho taký pocit, že je naozaj výborne pripravený, čo hovoria aj všetci ľudia z jeho okolia. Okolo Karlosa je trochu záhadne, takže je ťažké rozoznať, čo od neho môžeme očakávať. Hovoril som však s množstvom ľudí, u ktorých prevažoval názor, že zvíťazí Karlos, takže som na to sám zvedavý.





Zdroj: OKTAGON MMA



Zápas bude o titul šampióna, ale mám pocit, že v hre je oveľa viac. Je to o rešpekte, prestíži, peniazoch, ale možno aj o pocite osobného zadosťučinenia a odkazu, ktorý tu po sebe obaja chcú zanechať. V čom je ten zápas výnimočný pre vás?



Pre mňa je tento zápas výnimočný tým, že je to vyvrcholenie jednej éry. Končí sa éra dvoch veľkých legiend, ktoré stále patria medzi prvých MMA bojovníkov v Česku a na Slovensku. Veľmi pravdepodobne už nikdy nezažijeme, že by proti sebe stáli. A česko-slovenská scéna takýto veľký zápas nezažije možno ďalších desať rokov, a to preto, aké obrovské hviezdy Karlos a Attila sú.

Navyše dôležitý detail, ktorý si možno nie každý uvedomuje, je to, že sú to dve poloťažké váhy, čo je ohromne atraktívna kategória. Nielenže sú to teda dve legendy, ale zároveň sú to veľkí chlapi, čo tomu dodáva šťavu. Je to niečo, čo každého diváka baví sledovať. Je to mix toho najväčšieho a extrémne sa na to teším. Už teraz, len keď o tom hovorím, to sú pre mňa obrovské emócie. (smiech)



Karlos vyhlasuje, že tento zápas bude jeho posledným. Čo by Karlosova prípadná prehra urobila s jeho psychikou? Dokázal by skutočne skončiť po dvoch prehrách v rade?