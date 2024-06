Známa panázijská reštaurácia Ram's otvorila svoju druhú prevádzku na Miletičovej. Nečakaj otvorenú kuchyňu ani večernú terasu

Zmes chutí z Číny, Japonska, zo Srí Lanky, z Bali či Thajska si vychutnáš už aj na Miletičovej ulici 27 v novootvorenom Bistro by Ram´s.

Ram's otvorilo svoju druhú prevádzku. Populárna reštaurácia na Bezručovej ulici má tak svoju mladšiu sestru na Miletičovej 27. Za ázijským bistrom stojí šéfkuchár Ram Yadav, ktorý kladie spolu so svojím tímom dôraz na použitie kvalitných lokálnych surovín

a produktov.

Ich zmysel pre detail a chutné jedlo im prinieslo úspešné tri roky. Preto sa rozhodli priniesť nový koncept. V utorok 4. júna sa konalo oficiálne otvorenie bistra, na ktorom sa zúčastnili ľudia z médií aj slovenské influencerky, ako napríklad Patrabene či Jana Kočišová.

Influencerka Jana Kočišová s majiteľom Ramom Yadavom. Zdroj: Archív Ram's

Ram's a Bistro by Ram's však nie je to isté

Koncept nového bistra zadefinoval aj samotný majiteľ a šéfkuchár Ram Yasdav: „Ľuďom sme chceli priniesť rýchlejšiu a jednoduchšiu alternatívu kvalitného panázijského gastra, ktoré si môžu dopriať aj v bežnom dni, keď sú v pracovnom kolotoči. Koncept bistra ponúka zjednodušený servis, denné menu zamerané aj na menšie snacky či viac obľúbených gyoz. Aj dizajnovo sme sa usilovali vytvoriť atmosféru podobnú tej v Ram´s reštaurácii.“

Bistro by Ram´s návštevníkom ponúka kvalitu, na ktorú sú jeho priaznivci zvyknutí, keďže konceptuálne je prevádzka bistra podobná reštaurácii na Bezručovej. Hoci sa v novej prevádzke naješ určite rovnako dobre, atmosféra novej prevádzky je úplné iná. Samotné prostredie Miletičovej je oveľa rušnejšie ako to na Bezručovej.

V novom bistre si neurobíš ani rezerváciu. Je to teda výhradne denný podnik, ktorý má aj skrátené otváracie hodiny. Fungovať budú od 11.00 do 19.00 h. Ak túžiš po večernom vysedávaní pri drinku, odporúčame ti navštíviť ich materskú reštauráciu, kde fungujú až do 22.00 h.

Ak si však potrpíš na extra servis a obsluhu, Bistro by Ram's asi tvoje predstavy úplne nenaplní. Aj samotní ľudia, ktorí stoja za celým konceptom, očakávajú prevádzku oveľa dynamickejšiu. Priestor bistra je síce menší, ale keďže pôjde skôr o obedovú záležitosť, personál sa bude snažiť byť rýchlejší. Odzrkadlí sa to aj na nižších cenách.

Svoj minimalistický dizajn s krémovými stoličkami, drevenými stolmi si zachovali aj v novom bistre. Zdroj: Archív Ram's

Rovnako dobré, ale skrátené menu

Keďže bistro je primárne cielené na ľudí, ktorí si na jedlo „len odbehnú“, v ponuke budú mať počas obedov aj obedové menu, ktoré bude každý deň iné. Budeš mať však možnosť vybrať si aj z ich à la carte menu, ktoré sa od pôvodného podniku na Bezručovej ulici nelíši.



Menu na Miletičovej 27 je len jeho skrátená verzia. Ponuka však rozhodne nebude nudná. Iba samotné predjedlá tvorí 9 položiek – od edamame fazuliek po mäsité aj bezmäsité gyozy či chrumkavá samosa (vyprážaná taštička plnená zemiakmi a korením s chutney omáčkou – pozn. red).

Na výber budeš mať zo 4 druhov polievok. Nevynechali ani legendárnu miso polievku či kokosovú tom kha gai polievku. Pre obľúbencov studených jedál majú v ponuke aj čerstvé poké bowl – tuniakové, lososové a s tofu.

V sekcii hlavné jedlá nájdeš thajské žlté, červené aj zelené kari v piatich rôznych variantoch: zeleninové, tofu, kuracie, krevetové aj lososové. Červené a žlté kari sme mali možnosť ochutnať aj na otváracom dni, rovnako ako gyozy či indickú tikku masalu. V menu nebude chýbať ani ich legendárne nasi goreng.

Obľúbené žlté kari s ryžou od šefkuchára Rama Yadava. Zdroj: Archív Ram's

Aj napriek tomu, že Bistro by Ram's nie je najideálnejšie miesto na večerný drink, v menu ich nájdeš spolu s vínom. Aperol Spritz, Gintonic, Hugo či biele víno zo slovenského rodinného vinárstva od Víno Tajná a množstvo iného. Mysleli tiež na ľudí, ktorí neobľubujú alkohol, a do ponuky zaradili domáce limonády.

História reštaurácie

Za reštauráciou Ram´s a novým Bistro by Ram´s stojí skúsený šéfkuchár Ram, ktorý je špecialistom na indickú, kórejskú, thajskú, ale aj čínsku kuchyňu. Na Slovensku žije a pracuje vyše 10 rokov. Pôsobil v Benihane, legendárnej ázijskej reštaurácii Fou Zoo, známom vegánskom Foodstocku a tiež ako šéfkuchár v Sushitime.

Ram’s Bistro na Továrenskej ulici otvoril na úplnom začiatku pandémie. Bistro vzhľadom na protipandemické podmienky fungovalo iba na take away objednávkach. Napriek tomu si našlo množstvo priaznivcov. V lete roku 2021 Ram predstavil svoj vysnívaný koncept Ram´s restaurant, ktorý významne zamiešal karty na panázijskej gastro scéne.

„Rovnako ako v Ram´s restaurant bude mojím cieľom priniesť aj do bistra na Miletičovej autentickú kuchyňu, v ktorej tím šéfkuchárov nevarí podľa stanovených receptúr a príručiek, ale srdcom a s dlhoročnými skúsenosťami. Verím, že sa nám to podarí aj na novej adrese, ktorú si obľúbia milovníci kvalitného a chutného jedla,“ dopĺňa Ram na záver.