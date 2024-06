Organizátor guestivalu Ženy Víno Funk Jakub Tuma: Z produkcie nezarobím ani euro, chcem to robiť na vyššej úrovni (Rozhovor)

S Jakubom sme sa rozprávali o tom, ako vyzerali začiatky festivalu Ženy Víno Funk, a povedal nám viac aj o svojich víziách do budúcnosti.

Predstav si, že sa dostaneš na miesto s krásnym výhľadom. V jednej ruke držíš tanier s chutným jedlom, v druhej víno z lokálneho vinohradu. Do toho ti hrajú skvelí interpreti a nemusíš chodiť meter pred stage, aby si sa cez hromadu ľudí prepchal a videl, kto vlastne hrá. Znie to fajn, čo povieš?

Presne toto môžeš podľa slov organizátora Jakuba Tumu zažiť na slovenskom guestivale s názvom Ženy Víno Funk. V rozhovore ti prezradí, ako toto podujatie vzniklo, aké prekvapenia na teba čakajú počas tohto ročníka, aj to, aké má vízie do budúcnosti.

V Refresheri sa každý deň snažíme tvoriť zaujímavý obsah. Preto ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovým článkom aj rôznym benefitom.

Keď som mal 25-ku, povedal som si, že to treba poriadne osláviť. Vznikol z toho guestival.

Možno na úvod netradičná otázka, ale zaujímalo by ma, prečo sa tento event volá práve „Ženy Víno Funk“.

Lebo keď som mal 24 rokov, chcel som si urobiť veľkú párty na svoje ďalšie narodeniny a bolo to jediné, na čom nám vtedy s priateľmi záležalo. Víno je v názve aj pre lokáciu, keďže to organizujeme v Pezinku vo vinohrade, a funk zase preto, že najväčšie funk hviezdy mali vždy ten najlepší život.

Možno to vyznie sexisticky voči ženám, ale nie je to tak. My ženy podporujeme. Všetky, či už sú to matky živiteľky, alebo týrané ženy. Skrátka, milujeme všetky ženy. Aj na Instagrame ich máme väčšinu. Dokonca lístky, ktoré sme doposiaľ predali, čo je asi 70 percent, majoritu tvoria ženy. Sme radi, že k nám všetci radi chodia.

Festival Ženy Víno Funk. Zdroj: Jakub Tuma

Ako vznikol tento guestival?

Z oslavy mojich narodenín. Keď som mal 25-ku, povedal som si, že to treba poriadne osláviť. Tým, že máme v Pezinku krásne vinice, oslovil som jedného vinára, ktorý má taký nádherný domček. Tak som sa ho opýtal, či si v ňom môžem urobiť event. A on súhlasil.

Prišla aj Zuzka Čaputová a svojou návštevou nás odvtedy teší každý rok.

Bolo to vtedy zadarmo?

Tým, že som nechcel, aby mi ľudia priniesli nejaké darčeky, lebo veď mám v živote všetko, čo potrebujem, tak som im iba povedal, nech prídu a dajú dobrovoľný príspevok do kasičky. A nech donesú niečo psíkom do pezinského útulku.

V podstate z toho, že som urobil tento dobročinný event, sa to všetko začalo. Už vtedy som mal strašne veľa kamarátov, ktorí sa venovali DJ-ingu, hrali v kapelách a tak. Zavolal som ich tam, že sa spojíme na jeden deň, užijeme si jeden krásny večer vo vinohradoch. Bolo tam dokopy asi 150 až 200 ľudí.

To je dosť veľká oslava narodenín. Počula som, že sa na nej zúčastnila aj výnimočná osoba.