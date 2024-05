VIDEO: Dve legendy opäť spolu. Po dlhých 16 rokoch si zahrajú v novej akčnej komédii

Ikonická dvojka sa vracajú na filmové plátno.

Hviezdy Hollywoodu Brad Pitt a George Clooney si zahrajú v akčnej komédii s názvom „Wolfs“. Dvaja „vlci samotári“ sú pridelení k rovnakému prípadu, tým pádom sú nútení spolupracovať.

„Toto nie je spôsob, ako pracujem,“ povedia obaja do telefónu potom, čo sa dozvedia, že majú na prípade pracovať spoločne. Nakoniec však pochopia, že im to ale možno pôjde, aj napriek tomu, že si to nechcú priznať.



Ich duo je legendárne. Zahrali si spolu v trilógii „Dannyho jedenástka“, kde sa hlavnej role Dannyho ujal George Clooney, ktorý spoločne so svojimi „parťákmi“ vykradol tri kasína v Las Vegas. Neskôr sa spolu objavili aj vo filme „Po prečítaní spáľte.“



Zdroj: Warner Bros.



Práva na nový film získalo Apple TV+. Vyhralo napríklad nad Netflixom, Amazon Studios či Warner Bros Pictures, ktorí mali o ne záujem. Herci sú aj výkonnými producentami filmu.

Premiéry sa dočkáme už 20. septembra. Zatiaľ si pozri trailer.