ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v júni 2024

Netflix v júni veľmi neohúri. Oplatí sa ho predplácať pre sexy Jessicu Albu v role zabijačky alebo Glena Powella ako fejkového nájomného vraha?

Netflix sa v júni chystá potešiť svojich predplatiteľov oscarovými veľkofilmami, animákmi, drámami a už klasicky krimi dokumentami, akčnými snímkami a vlastne filmami všetkého druhu.

V priebehu júna

100 Days to Indy (séria 2)

The Loot and the Lost Kingdoms (2024) – dokument o ukradnutom poklade z Beninskej ríše

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (séria 1: Part 2) Netflix Original – akčné anime.

1. jún

1917 (2019) – oscarový vojnový film Sama Mendesa (James Bond Skyfall) o dvoch vojakov, ktorí musia doručiť dôležitú správu a prehnať sa pritom cez viaceré bojiská prvej svetovej vojny.

30 for 30: Once Brothers – športový dokument.

A Million Ways to Die in the West (2014) – Seth MacFarlane (Ted) vo westernovej komédii.

Ali (2001) – Will Smith hrá Muhammeda Aliho v boxerskej biografickej dráme.

Baby Boy (2001) – Tyrese Gibson v dráme o tom, aké problémy čakajú 20-ročného černocha na ceste životom.

Black Clover (séria 3) – Anime.

Cold Copy (2024) – študent novinárčiny zisťuje, že jeho učiteľ si vymýšľa príbehy.

Detective Pikachu (2019) – Dobrodružné fantasy o pokémonoch.

Divergent kolekcia: Divergent, Insurgent, Allegiant

Dune (1984) – Slávne sci-fi v podaní režiséra Davida Lyncha.

Flushed Away (2006) – komédia o mestských potkanoch, ktoré sa dostanú do stoky.

Heartland (séria 16) – kanadská feel-good dráma

Home (2015) – rodinný animák.

Janky Promoters (2009) – komédia s Ice Cubeom.

Kicking & Screaming (2005) – rodinná komédia s Willom Ferrellom.

Land of the Lost (2006) – ďalšia komédia s Willom Ferrellom (má ich dosť).

Lumberjack The Monster (2023) – Po prežití brutálneho útoku od sériového vraha sa právnička vydá na cestu pomsty.

National Security (2003) – Martin Lawrence a Steve Zahn v akčnej komédii.

On the Basis of Sex (2018) – Biografia o Ruth Bader Ginsburg.

Pilecki’s Report (2023) – Príbeh vojaka z druhej svetovej vojny, ktorý odkryl tajomstvá o tom, čo sa dialo v koncentračnom tábore Auschwitz.

S.W.A.T. (2003) – akčný film.

Simon (2023) – dráma o mladom mužovi, ktorý uniká utláčaniu vo Venezuele.

Tangerine (2015) – dráma o dvoch transrodových sexuálnych pracovníčkach.

The Breakfast Club (1985) – kultová komédia od Johna Hughesa.



Celá hororová séria Conjuring.

The Devil’s Own (1997) – Brad Pitt a Harrison Ford.v thrilleri, v ktorom newyorský policajt nevedomky ubytuje írského teroristu, ktorý má za úlohu získať zbrane pre IRA.

The Lego Movie (2014) – akčná komédia v animovanom LEGO štýle.

Two Can Play At That Game (2001) – romantická komédia.

3. jún

séria športových dokumentov 30 for 30: Lance (séria 1)

30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry

30 for 30: The Life and Trials of Oscar Pistorius (séria 1)

300: Rise of an Empire (2014) – akčný historický film

How I Met Your Mother (série 1-9) – všetky časti legendárneho sitcomu

Little Baby Bum: Music Time (séria 2) Netflix Original – animovaný seriál pre deti