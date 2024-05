Dalyb opäť prekvapil. Má nového miláčika, bežné domáce zvieratko však nečakaj (+ FOTO)

┼Żivot rapera Dalyba v poslednom ─Źase prin├í┼ía sam├ę novinky. Zaobstaral si nov├ęho ┼ítvornoh├ęho kamo┼ía.

Fan├║┼íikovia mohli pred nieko─żk├Żmi d┼łami v uliciach Bratislavy vidie┼ą ─Źlena skupiny HaHa Crew, ako chodil von so┬ásvoj├şm nov├Żm dom├ícim mil├í─Źikom. Na tom by nebolo v├┤bec ni─Ź zvl├í┼ítne, ak by i┼ílo napr├şklad o psa alebo ma─Źku. Dalyb sa v┼íak na poobedn├║ prech├ídzku centrom hlavn├ęho mesta vybral s kozou. ─î├şta┼í dobre, so ┼żivou kozou dom├ícou.

Pod─ża fotiek od fan├║┼íikov si Dalyb so svojou novou par┼ą├í─Źkou, ktor├í m├í pod─ża v┼íetk├ęho u┼ż aj vlastn├Ż gold chain, sko─Źil do barbershopu aj na zmrzlinu.

Dalyb e┼íte nepovedal, kde k tomuto nezvy─Źajn├ęmu dom├ícemu mil├í─Źikovi pri┼íiel a ─Źi s n├şm b├Żva v jeho byte. Uvid├şme, ─Źi ide iba o v├Żstrelok alebo sa Dalyb dal na ┼żivot farm├íra.

To v┼íak v├┤bec nie je v┼íetko, ─Źo m├í Dalyb nov├ę. Po takmer 5 rokoch vyd├íva svoj druh├Ż s├│lov├Ż album s n├ízvom AUX. Ak bude┼í ma┼ą ┼í┼ąastie, leaks z albumu zastihne┼í v jeho insta stories.