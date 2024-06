Populárny obchod Temu valcuje svet online nakupovania. Ako sa mu podarilo ovládnuť trh a prečo je taký lacný?

Oranžové logo a reklamy na všetky možné produkty, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Temu je superlacný hit, ktorý však skrýva niekoľko kontroverzií. Aké tajomstvá ukrýva čínsky gigant, ktorý stihol predbehnúť aj Amazon?

Dekorácie do domácnosti, pomôcky do kuchyne, oblečenie, hračky, hygiena, obaly na elektronické cigarety, technologické doplnky, športové oblečenie, dizajnérske doplnky a mnoho iných vecí. Táto kombinácia tovaru síce môže pôsobiť divoko, no pre internetový obchod Temu to nie je žiaden problém.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper (screenshot)

V rámci internetových obchodov ide o absolútny hit, ktorý ovládol už desiatky štátov a stovky miliónov ľudí po celom svete. Dnes chce každý niečo z Temu, pretože firma dokázala spojiť dva dôležité faktory: nízku cenu a rozmanitosť tovaru.

V tomto článku si prečítaš: Kto založil Temu.

Prečo je tento obchod lacný.

Akú skúsenosť mali naši čitatelia.

Akým kontroverziám čelí Temu.

Temu ponúka prakticky všetko, čo potrebujete, a dokonca za takmer bezkonkurenčnú cenu. Druhou stranou mince sú však podmienky jeho zamestnancov a recenzie od používateľov a zákazníkov. Problémy s doručením, kvalitou, veľkosťou či vrátením tovaru na Temu riešia ľudia denne. Na skúsenosti s týmto obchodom sme sa pýtali aj na našom Instagrame, kam nám prišlo niekoľko zaujímavých odpovedí.

Od konkurencie ho delí niekoľko faktorov

Temu je čínsky internetový veľkoobchod s nízkymi cenami. Vlastní ho čínsky PDD Holdings, na ktorého čele stojí 44-ročný Colin Huang. Majetok tohto boháča činí takmer 52 miliárd eur, píše o ňom Forbes.

Zdroj: Forbes

Temu je na trhu novinkou, pričom konkurencia ako eBay, Amazon, Wish, AliExpress či Shein má na ňom silné meno už niekoľko rokov. Vízia tvorcov tohto internetového obchodu bola však od začiatku zameraná na tri hlavné veci: lacný vstup do nákupu, široká sieť logistiky a nízka cena pre zákazníka. Ako píše Forbes, od Sheinu sa odlišuje väčším záberom sortimentu, pričom od Amazonu či Wishu je lepší v nižšej cene.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper (screenshot)

Dôležitá je, samozrejme, reklama. Okrem toho, že Temu sa dnes objavuje v reklamnom priestore aplikácií každý deň, veľké meno si urobil aj na Super Bowle. Finále amerického futbalu je jednou z najprestížnejších a najsledovanejších športových udalostí v Spojených štátoch amerických. Temu tak šlo priamo na vec a za približne 14 miliónov eur si kúpilo priestor na hlavnej obrazovke štadióna. Na porovnanie, ľudia sa dlhšie pozerali na animácie oranžového loga firmy Temu než na Taylor Swift, píše CNN.