Príbeh vraha s IQ 129: „Diaľničný“ zabijak bol horší ako Jeffrey Dahmer, svoje obete mučil a rezal

Cez deň počítačový programátor, v noci netvor, ktorý zabíjal mladých mužov. To bol Randy Kraft, jeden z najhorších sériových vrahov zo Spojených štátov.

Išlo o bežnú cestnú kontrolu, ktorá sa však skončila desivým zistením. V noci 14. mája 1983 si diaľničná hliadka všimla vodiča, ktorý vyzeral opito. Zastavili ho a vykonali test, ktorý potvrdil prítomnosť alkoholu. Skončil preto v putách.

V tom čase však policajti netušili, že sa pozerajú na jedného z najdesivejších sériových vrahov v dejinách USA.

„Ako sa má môj priateľ?“ pýtal sa policajtov opitý vodič pokojným hlasom. Jeden z nich išiel skontrolovať muža sediaceho na sedadle spolujazdca. Zdalo sa, že spí, bundu mal prehodenú cez hlavu. Keď však policajt bundu zhodil, okamžite si uvedomil, že jazda pod vplyvom alkoholu tu bude ten najmenší problém. Policajti v aute objavili aj polaroidy a tabletky na spanie, čo naznačovalo, že vodičom mohol byť obávaný „diaľničný vrah“, ktorý v oblasti Los Angeles vyčíňal.

A bolo to tak, bol to Randy Kraft, vrah, ktorý mal na svedomí viac ako 60 obetí, ktoré znásilnil, rozštvrtil a brutálne mučil.

Zdroj: Orange County Sheriff Office/volně k užití

Všetci v škole ho mali radi

Randy Kraft sa narodil 19. marca 1945 v Long Beach v Kalifornii. Mal tri staršie sestry a bol najmladším dieťaťom v rodine. Rodina žila pomerne skromne, ale počas Kraftovho detstva a dospievania nič nenasvedčovalo tomu, že sa z neho stane bezohľadné monštrum, ktoré v dospelosti pripraví o život desiatky ľudí.

Dobre sa učil, bol bystrý, strednú školu ukončil s výbornými známkami a potom nastúpil na univerzitu. Zaujímal sa o politiku a dokonca rozmýšľal nad tým, že sa jedného dňa stane senátorom.

S láskou na neho spomínali aj jeho bývalí spolužiaci. „Bol to normálny chlapec, ako všetci ostatní,“ spomína jeho bývalý spolužiak Paul Whitson.

A nebol to len jeho dojem. „Všetci ho mali radi,“ povedala Kraftova bývalá spolužiačka Kay Frazellová, ktorá priznala, že sa do Randyho v istom období dokonca zaľúbila. Kraft na strednej škole chodil s niekoľkými dievčatami, ale neskôr sa spolužiačke priznal, že je homosexuál.

Navonok viedol úplne normálny a bezproblémový život. Chodil von s priateľmi, jedol hamburgery, trávil čas na pláži.

Na Krafta si spomenuli aj jeho bývalí spolužiaci Cheryl a Clerence E. Haynesovci. „Zhodli sme sa, že keby sme si mali vybrať päť ľudí z našej triedy, o ktorých by sme nikdy nepovedali, že by spáchali takéto vraždy, Randy by bol jedným z nich,“ povedali.

Zdroj: Getty Images

Gay v armáde



Po skončení vysokej školy v roku 1968, kde získal titul z ekonómie, Kraft narukoval do armády.