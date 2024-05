Postupová kalkulačka na MS 2024: Slovensko má stále šancu dostať sa do štvrťfinále. Možné sú dva scenáre

Slovenskí hokejoví reprezentanti si po prehratom zápase s Lotyšmi nezabezpečili miesto vo štvrťfinále. Prebojovať sa však ešte môžu dvomi spôsobmi.

Vidina Slovenska vo štvrťfinále je po včerajšom prehratom zápase s Lotyšskom o niečo vzdialenejšia, no nie je nereálna. Slováci si miesto vo štvrťfinále môžu zabezpečiť dvoma spôsobmi.

Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v 6. zápase B-skupiny s Lotyšskom 2 : 3 po samostatných nájazdoch. V tabuľke sme sa tak umiestnili na 4. mieste s počtom bodov 12. Na 3. mieste je Nemecko s rovnakým počtom bodov ako my.

Dva možné scenáre

Rozhodujúci zápas nás čaká v utorok 21. mája. Naši hokejisti sa o 20.20 h postavia proti Švédsku. Lotyšsko čaká o 16.20 h zápas s USA. Ak by Lotyšsko prehralo nad Američanmi v riadnom hracom čase, Slovensko by do štvrťfinále postúpilo.



V prípade výhry Lotyšska nad USA by však Slováci museli v utorkovom zápase so Švédskom získať aspoň jeden bod, a teda by museli poslať zápas do predĺženia.