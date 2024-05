TEST vanilkových zmrzlín: Ktorá nám pripomínala vonnú sviečku a ktorá zmrzlina predbehla známu Carte D’Or?

Ako obstáli v gastroteste zmrzliny s vanilkovou príchuťou z rôznych reťazcov?

Určite sa aj k tebe dostala informácia, že nadchádzajúce leto bude najhorúcejšie v histórii meraní. Tento článok však nebude o globálnom otepľovaní a negatívnom vplyve ľudskej činnosti na planétu, ale o zmrzline. Kým nás všetkých horúce počasie nezabije a budeme ho musieť pre vlastnú hlúposť trpieť, môžeme si pomôcť aspoň krátkodobým schladením.

Je to obľúbená studená maškrta pre deti aj dospelých. V Refresheri nepoznáme nikoho, kto by ju nemal rád, a preto sme sa rozhodli, že otestujeme rôzne značky vanilkových zmrzlín zo slovenských reťazcov. Vydali sme sa teda do obchodov Tesco, Lidl, Billa a Kaufland a nakúpili v nich šesť rôznych druhov.

Ako sme testovali?

Zmrzliny sme nakúpili večer pred testom a hneď sme ich aj odložili do mrazničky v našom office. V deň testovania sme v Refresher kuchynke usporiadali na stôl šesť zoskupení po päť pohárov.

Šesť preto, aby sa v každej pätici nachádzala iná zmrzlina, a päť pohárov preto, lebo ich ochutnávalo päť ľudí. Keď sme do každého pohára vhodili kopček zmrzliny, nachystali sme lyžičky pre ochutnávačov a slepý test sa mohol začať.

Prečo slepý test? Pretože poradie zmrzlín a ich rozloženie v pohároch poznala iba organizátorka. Všetci piati testujúci, ktorí sa zúčastnili, mohli teda iba hádať, ktorú značku práve ochutnávajú. Ich názory tak nič neovplyvnilo a nemohli sa prikloniť k svojej obľúbenej.

Testujúci podľa pokynov postupne ochutnávali z každého druhu a zapisovali si svoje dojmy. Hodnotili pritom chuť, vôňu aj aftertaste. Okrem toho každej vanilkovej zmrzline pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10.

Test sme napokon vyhodnotili zrátaním všetkých bodov dokopy (pri každej zmrzline zvlášť), z čoho sme následne urobili priemer a zaradili zmrzliny do rebríčka podľa výslednej hodnoty. Výsledkom je teda subjektívny názor piatich ľudí.

Zmrzliny sme napokon pre teba zoradili od najhoršej (rozumej takej, ktorú ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutnú) po najlepšiu (takú, ktorá im chutila najviac). V závere článku nájdeš tabuľku s finálnym poradím, s počtom bodov, cenou a aj energetickou hodnotou jednotlivých produktov.

6. Kaufland

Vanilková zmrzlina z Kauflandu. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 4,99 €

Reťazec: Kaufland

Objem: 2500 ml

Hodnotenie v slepom teste: 3,4/10

Na poslednom mieste sa na základe hodnotení testujúcich umiestnila vanilková zmrzlina z Kauflandu. Viacerí sa zhodli, že cítili horkú pachuť a v ústach im zostávala aj po tom, čo ju dojedli. „Cítim tam niečo, čo mi nechutí, je zvláštne horká a bije sa to so sladkým podtónom vanilky. Prekáža mi to,“ komentuje jeden z ochutnávačov.

Okrem horkosti však viacerým prekážala aj vôňa, ktorá negatívne ovplyvnila celkový dojem. „Vonia ako vonná sviečka a rovnako aj chutí. Keby som si ju náhodou kúpila v obchode, asi by som ju vyhodila do koša,“ dopĺňa ďalšia kolegyňa.

5. Tesco

Vanilková zmrzlina z Tesca. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 2,69 €

Reťazec: Tesco

Objem: 900 ml

Hodnotenie v slepom teste: 3,8/10

V tesnom závese za zmrzlinou z Kauflandu sa umiestnila tá z Tesca. Pri nej ochutnávačom zase prekážalo, že bola príliš sladká a chuť vanilky pri tejto zmrzline absentovala.

„Je viac sladká ako vanilková, až príliš. Takúto nálož cukru by som nezjedol ani ako malé decko,“ hodnotí kolega. Zároveň podobne ako pri predošlej zmrzline viacerým prekážala aj vôňa. „Cítim silnú vôňu a chuť smotany, ako keby som jedla zmrazenú smotanu s cukrom. Okolo vanilky to ani neprešlo,“ uzatvára testujúca.

4. Billa

Vanilková zmrzlina z Billy. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 4,69 €

Reťazec: Billa

Objem: 1000 ml

Hodnotenie v slepom teste: 3,8/10

„Nevonia a chutí tak nijako, úplne ako vyprchané mlieko. Neznášam mlieko,“ znie prvé hodnotenie od ochutnávača. Podobne však zneli aj ostatné hodnotenia. Na štvrtom mieste sa umiestnila zmrzlina z Billy, ktorá našich ochutnávačov opäť neočarila.

Viacerí zhodnotili, že nemá výraznú chuť, nie je sladká ani vanilková a pri ochutnávaní ich neočarila. Našli sa však aj dvaja ľudia, ktorí nevýraznú chuť ocenili a vyhovovalo im, že zmrzlina nie je úplne presladená.

3. Ms Molly’s

Vanilková zmrzlina Ms Molly’s z Tesca. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 3,99 €

Reťazec: Tesco

Objem: 2000 ml

Hodnotenie v slepom teste: 5/10

Ak by sme mali medaily, bronzovú by sme venovali tejto zmrzline z Tesca. Napriek priemernému číselnému hodnoteniu sa konečne dostávame aj k viacerým pozitívnym komentárom. Ľuďom najviac prekážala farba a aftertaste.

„Je primerane sladká, nemá úplne výraznú vôňu. Jemne kyslá, až chemická príchuť, ale je fajn, chutila mi,“ hovorí o zmrzline kolega. Trocha viac kritiky priniesla ďalšia ochutnávajúca: „Má divný aftertaste a nepáči sa mi ani farba. Ale keď zatvorím oči, som celkom spokojná.“

2. Carte D’Or

Vanilková zmrzlina Carte d’Or. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 6,99 €

Reťazec: Tesco

Objem: 1000 ml

Hodnotenie v slepom teste: 8,1/10

„Chutí ako ruská zmrzlina, veľmi jemne aromatizovaná, konzistencia vláčna. Je dobrá, mňam,“ opisuje známu značku zmrzlín testujúca. Súhlasí s ňou väčšina, pochvaľujú si chuť, vôňu aj aftertaste. Negatívny komentár sme spomedzi všetkých nenašli ani jeden.

Ochutnávači vyzdvihli aj jej farbu a dokonca uvažovali, že si ju kúpia aj na doma. „Má skutočne lahodnú chuť a celkovo je veľmi dobrá, taká krémová. Určite by som si ju kúpil, yummy,“ hodnotí ďalší kolega.

1. Bon Gelati

Vanilková zmrzlina Bon Gelati z Lidla. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 4,99 €

Reťazec: Lidl

Objem: 1000 ml

Hodnotenie v slepom teste: 8,4/10

Na vrchole rebríčka sa v teste vanilkových zmrzlín umiestnila značka Bon Gelati z reťazca Lidl. O tom, že je skutočne výnimočná, svedčí nielen to, že predbehla populárnu Carte D’Or, ale aj komentáre našich testujúcich.

„Cítim tam príjemnú chuť vanilky, je vláčna, ako keby som mal nebíčko v papuľke,“ hodnotí kolega. Dopĺňa ho ďalší, v ktorom zmrzlina zrejme prebudila ukrytý básnický talent: „Vďaka svojmu vizuálnemu dizajnu, ale aj skvelému chuťovému zážitku je to jedna z najlepších zmrzlín, aké som kedy jedol. Zjedol by som ju na posedenie, top!“

Záverečná tabuľka s poradím, cenou, objemom a výživovými údajmi na 100 g