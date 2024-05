Slovenky na Bali upozorňujú na správanie Rusov: Menu iba v azbuke a pláže, na ktoré púšťajú len ľudí s ruským pasom

Ostrov v Indonézii roky zažíva turistický boom a podiel na tom majú aj Rusi, najmä mladí muži. Mnohí sa tu skrývajú pred vojnou. Podľa Sloveniek sa však správajú arogantne, organizujú orgie, menu majú len v ruštine a na niektoré miesta vás ani nepustia.

Bali. Exotický dovolenkový raj v ďalekej Indonézii, kde priemerná teplota len málokedy klesne pod 27 stupňov Celzia. Len minulý rok navštívilo ostrov viac ako 5 miliónov turistov, píše tamojšia hotelová asociácia.

Na 11. mieste v rebríčku skončili Rusi. Tých malo za celý uplynulý rok prísť viac ako 110-tisíc. Portál Al Jazeera píše, že od roku 2023 putuje na Bali každý mesiac vyše 20-tisíc Rusov. Skupujú tu nehnuteľnosti, celé pláže či pozemky a skrývajú sa tu pred vojnou.

Ruská dedina, pláž len pre Rusov a reklamy v azbuke

Čo si však zaslúži pozornosť, sú zmeny a správanie, ktoré začali ruskí ľudia na Bali praktizovať. Všimli sme si to aj cez stories, ktoré na Instagram pridala slovenská influencerka a podnikateľka Andrea Zahurancová. Tá prišla na Bali pred tromi rokmi a odvtedy trávi väčšinu času práve tam.

Do svojich stories Andrea postupne pridávala zmeny, ktoré si začala vo svojom okolí všímať. V kaviarni napríklad dostala menu len v ruštine, na cestu, ktorou zvykla chodievať na svoju obľúbenú pláž, ju nepustil bodyguard, ktorý od nej vyžadoval ruský pas. Algoritmy na internete na ňu primárne targetujú reklamy v azbuke. Na mape ostrova sa objavila aj obec s názvom „Nová Moskva“.

Zdroj: Instagram @andreazahurancova

Neďaleko populárneho mesta Ubud, známeho svojimi ryžovými poliami, dokonca vytvorili ruskú dedinu, do ktorej vás pustia iba v prípade, že máte ruský pas. Kvôli overeniu sme okrem Andrey kontaktovali aj ďalšiu Slovenku, Marcelu, ktorá tu žije viac ako desať rokov.

Marcela pre Refresher potvrdila, že Bali už dávno nie je to magické miesto spred niekoľkých rokov. Stále však podľa jej slov ide o miesto so špeciálnou energiou a zaujímavými ľuďmi, ktorých ostrov priťahuje. Zmenil ho však turistický a developerský boom, za ktorým stojí niekoľko národov vrátane Ruska. Portál 9news píše, že ak je na Bali problém so správaním turistov, zväčša ide o ľudí z Ruska.