Hokejista z Kazachstanu reaguje na Slafkovského posmešné gesto: Skončil by zle, keby sme zhodili rukavice

Slafkovskému podľa nášho nedeľného súpera chýba rešpekt.

V nedeľu sme vyhrali nad Kazachstanom za stavu 6 : 2, išlo tak o našu prvú výhru na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Počas tohto zápasu sa upriamila pozornosť na Slafkovského posmešné gesto, ktoré komentátori zhodnotili ako nešportové správanie.

Náš najmladší reprezentant na tohtoročnom šampionáte, ktorý hráva v NHL za Montreal Canadiens, totiž gestami súperom naznačil, že sú plačkovia. Video z incidentu sa šíri na sociálnych sieťach a viacerí fanúšikovia toto správanie odsúdili a označili za detinské. Vraj by sa „mal viac venovať hre ako súperovi“.

Netrvalo dlho a k posmešnému gestu sa vyjadril aj hokejista z Kazachstanu –

Tamirlan Gaitamirov. Podľa jeho slov v rozhovore pre portál Športweb ho Slafkovský sklamal a podotkol, že síce je skvelý hráč, no chýba mu rešpekt. Servítku si pred ústa nedával a zhodnotil, že Juraj by skončil veľmi zle, keby zhodili rukavice, čím narážal na potenciálnu fyzickú potýčku.

„Každý videl, ako to bolo. Skončil by zle, keby sme zhodili rukavice. Je skvelý hráč, ale chýba mu rešpekt. Gestá z jeho strany boli úplne zbytočné, v tom ma sklamal. Provokácie patria ku hre, ale myslím, že by mal menej rozprávať a ukázať viac rešpektu,“ pokračoval Gaitamirov pre Športweb.

Na otázku, či ho Kazachovia brali ako vychádzajúcu hviezdu NHL, odpovedal, že rozhodne nie. „Je jedno, či hráte v NHL, KHL alebo v inej súťaži. Na medzinárodnej scéne na tom nezáleží. Ako som už povedal, Slováci majú kvalitný tím a ukázali to aj na ľade.

Len mi od nich, a špeciálne od Slafkovského, chýbalo viac rešpektu,“ vyjadril sa obranca Barysu Astana v KHL.